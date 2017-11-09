Дональд Трамп: Совместными усилиями Вашингтон и Пекин смогут решить почти все мировые проблемы

США настраиваются на долгие годы дружбы и сотрудничества с КНР ради решения не только двусторонних, но и общемировых проблем. Это подчеркнул в четверг на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Пекине в рамках продолжительного турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Я лишь хочу поблагодарить вас за теплый прием. И я ожидаю многих лет успеха и дружбы, совместной работы в целях решения не только наших [двусторонних] проблем, но и мировых проблем, представляющих большую опасность <...>. Я верю, что мы можем решить почти все из них. Вероятно, все", - заявил американский лидер.

Говоря о повестке дня нынешних переговоров с Си Цзиньпином, он выразил мнение, что "не может быть более важной темы, чем отношения Китая и США". "Мы сообща, но мы должны [также] включить другие страны, которые могут присоединиться, обладаем способностью решать мировые проблемы на многие годы вперед", - убежден хозяин Белого дома.

Он заверил, что питает "невероятно теплые" чувства к своему китайскому коллеге. По оценке Трампа, между ним и Си Цзиньпином возникла "отличная химическая реакция" взаимопонимания и личного расположения друг к другу. "Мы проделаем колоссальные вещи [на благо] как Китая, так и Соединенных Штатов", - прогнозировал руководитель вашингтонской администрации.

Алматы и ЮКО – лидеры по уровню безработицы в Казахстане

Американский лидер также заявил, что Вашингтон планирует корректировать свою политику в торговых отношениях с Пекином из-за дисбаланса в них. По словам Трампа, США "действительно должны будут менять свою политику", поскольку та очень сильно "отстала в торговле с Китаем и, откровенно говоря, со многими другими странами".

"И я испытываю к Вам в этом плане огромное уважение, поскольку Вы представляете Китай. Однако очень жаль, что прежние администрации [США] позволили этому (то есть двустороннему товарообороту Пекина и Вашингтона - прим. ТАСС) настолько выбиться из равновесия. Но мы сделаем его [двусторонний товарооборот] справедливым и отличным для обеих сторон", - сказал Трамп Си Цзиньпину.

Китай сейчас является крупнейшим торговым партнером Вашингтона и к тому же владеет американскими ценными бумагами на сумму $1,15 трлн, что не могут не учитывать власти США. При этом администрация Трампа неоднократно критиковала протекционистские меры, применяемые, по ее мнению, Китаем в торговле с США. Дефицит США в торговле с Китаем, как заявлял американский лидер в преддверии поездки в АТР, составляет почти $504 млрд.

Казахстан и Швейцария договариваются ввести безвизовый режим для группы граждан