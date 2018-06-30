Дональд Трамп: США не собираются выходить из ВТО

США не намерены сейчас выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я не говорю о том, чтобы выходить. Не сейчас. Я говорю, что они относились к нам несправедливо. Это нечестно», - сказал американский лидер.

Он добавил, что «ВТО должна начать относиться к США справедливо».

Ранее новостной интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники написал, что президент США неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО.

По словам одного из источников Axios, обсуждавшего этот вопрос непосредственно с Дональдом Трампом, американский президент «грозился выйти из ВТО сотню раз». При этом он якобы говорил советникам, что ВТО всегда обманывают США, и он не видит причин сохранять членство в организации.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп называл ВТО «настоящим бедствием».

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