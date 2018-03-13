Дональд Трамп уволил госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста, новым госсекретарем станет экс-директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом президент США Дональд Трамп сегодня написал в своем Twitter, передает Vedomosti.ru.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Ждем от него фантастической работы! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Мои поздравления!», - написал Дональд Трамп.

Как отмечает Politico, отставка Рекса Тиллерсона ожидалась с конца прошлого года, но состоялась она в преддверии важнейших для Трампа переговоров с Северной Кореей. Помпео давно называли в качестве наиболее вероятного преемника Тиллерсона. Джина Хаспел стала замдиректором ЦРУ чуть больше года назад, а до этого долго возглавляла тайную службу ЦРУ.

О том, что отставка Тиллерсона - дело нескольких недель, еще в ноябре 2017 года писала The New York Times. По информации газеты, причина отставки - в сильном охлаждении отношений Тиллерсона и Трампа. Однако назначение Хаспел стало новостью - ранее на пост директора ЦРУ прочили соратника Трампа, республиканца, сенатора от Арканзаса Тома Коттона.

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Политическую карьеру Тиллерсона, бывшего гендиректора Exxon Mobil, отравляли не только разногласия с Трампом по важным вопросам (ядерная сделка с Ираном, северокорейский и ближневосточный вопросы), но и «русский след»: в 2013 г. президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

Напомним, впервые о конфликте с Трампом и отставке Тиллерсона заговорили летом 2017 года, но оба политика тогда не подтверждали эту информацию.

Майк Помпео на посту директора ЦРУ не демонстрировал какого-то особого взгляда на отношения России и США. Однако в октябре прошлого года американские СМИ раскритиковали заявление Помпео о том, что вмешательство России в выборы в США хотя и имело место, но не повлияло на их результаты. ЦРУ было вынуждено уточнить, что высказывание об отсутствии влияния было необоснованным и преждевременным.