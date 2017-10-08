Досым Сатпаев: "Атамбаев первая "хромая утка" в Центральной Азии"

Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал резонансное заявления президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в отношении Казахстана, в котором президент обвинил власти Казахстана во вмешаетльстве в выборы президента Кыргызстана.

По мнению политолога "Алмазбек Атамбаев первая "хромая утка" в Центральной Азии, которая после выборов хочет казаться "орлом" внутри страны, наехав на Казахстан".

Сатпаев считает, что "с политической точки зрения такая смелость продиктована не только предвыборной суетой, но и двумя другими моментами. Во-первых, уверенностью в том, что эпоха центрально-азиатских патриархов уже уходит. В Бишкеке уже ждут, что после Узбекистана следующим будет Казахстан. А когда лев слабеет, его рано или поздно могут клевать даже "хромые утки". Во-вторых, четкий намек на то, что новых "старших братьев" в регионе не ждут".

По его словам, было бы ошибкой считать, что все заявления Атамбаева подпитывались только предвыборной кампанией, так как обиды копились давно, а именно задолго до президентских выборов.

В пример были приведены первые серьезные претензии к Астане, которые были еще с момента вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, где, по мнению Бишкека, казахстанская сторона создавала искусственно препятствия для выхода кыргызской продукции на рынок ЕАЭС.

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Напомним, что президент Кыргзыстана Алмазбек Атамбаев обвинил руководство Казахстана в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране и пригрозил принять меры.

Так, в ходе церемонии вручения государственных наград Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что несмотря на действия Казахстана, намерен провести в стране честные выборы.

"Я понимаю, почему так хотят нам навязать своего кандидата казахские власти. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники", - сказал Атамбаев.

Также президент заявил, что казахстанские богатства разворовываются, и что Казахстану не нравятся демократические преобразования в соседнем государстве.

"ВВП Алматы в 5 раз больше чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в 10 раз? Если наши соседи не очухаются, не опомнятся, я буду говорить по-другому. Я горжусь, что я подал пример справедливого, честного президента", - заключил Атамбаев.