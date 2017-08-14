ЕАЭС: Успех не только на бумаге, но и на деле

За 4 месяца более чем на четверть вырос объем внутренней и внешней торговли в Евразийском экономическом союзе. При этом все без исключения страны укрепили свое присутствие на внешних рынках. Объем экспортных поставок увеличился на 10%. В лучшую сторону меняется и товарная структура: растет экспорт машин и оборудования, на 34% - продовольственных товаров и на 26% - сельскохозяйственного сырья. Между тем снижается доля энергетических товаров. Что означает, что товарооборот между странами-членами ЕАЭС становится более сбалансированным.

Об этом говорили сегодня в Астане участники заседания Евразийского межправительственного совета. В его работе приняли участие премьер-министры Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении.

Так, в ходе своего выступления премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил положительную динамику роста товарооборота, как в рамках ЕвразЭС, так и в торговле с третьими странами.

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«В Казахстане стабильно работают более 8 тысяч совместных предприятий со странами членами Союза. Считаем, что это хороший показатель по внешней интеграции со стороны предпринимателей, и мы будем рады дальнейшему расширению этого списка», - сказал глава казахстанского правительства.

Вместе с тем, по его словам, для дальнейшего развития необходимо продолжить работу по созданию безбарьерной среды на внутреннем рынке Союза.

«На сегодня имеется согласованный со сторонами перечень препятствий, который состоит из 60 пунктов. Ведется работа по подготовке Дорожных карт по их устранению. Полагаем, что они будут рассмотрены на следующем заседании Евразийского межправсовета (состоится в Ереване в октябре текущего года – «Къ»), - сказал Сагинтаев и призвал участников устранять препятствия в ЕАЭС «не на бумаге, а на практике».

Особое внимание сторонами было уделено вопросам подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС, механизма прослеживаемости товаров, использования торговых площадок в электроэнергетике.

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Одним из важных пунктов Повестки дня заседания Межправсовета стал инициированный армянской стороной вопрос о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности из территории другой страны ЕАЭС.

Еще один актуальный вопрос, который в рамках астанинского заседания не нашел своего решения - Договор о пенсионом обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. Предполагается, что после вступления его в силу будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве члене ЕвразЭС.

«Не до конца решены у нас вопросы общего рынка трудовых ресурсов. Сегодня на узком формате обсудили Договор о пенсионном обеспечении. Но на национальном уровне возникают барьеры в части признания квалификации. Такие же проблемы возникают в части признания водительских удостоверений. Думаю, с учетом мнений, которые были высказаны здесь, в ближайшем будущем будет принятие решения», - сказал премьер-министр Казахстана.

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В свою очередь глава правительства Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков говорил о важности принятия данного документа.

«Основополагающей целью нашего союза является формирование единого рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств членов ЕАЭС должен стать знаковым документом, который будет способствовать созданию равноправной среды. Мы призываем государства-члены ЕАЭС приложить все усилия для доработки вступления в силу данного договора в 2018 году», - сказал он.

Фото – Аскар АХМЕТУЛЛИН