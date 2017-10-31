ЕЭК и Всемирный банк планируют реализовывать совместные проекты

О готовности расширить сотрудничество между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Всемирным банком заявили председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер в ходе своей рабочей встречи в Вашингтоне в штаб-квартире группы Всемирного банка 30 октября.
«Евразийская экономическая комиссия активно взаимодействует с международными организациями и региональными интеграционными объединениями по широкому спектру вопросов отраслевого и глобального характера. Это позволяет нам изучать лучшие мировые практики и предлагать их для внедрения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), – отметил Тигран Саркисян в ходе встречи с Сирилом Мюллером. – Взаимодействие с Всемирным банком также стало для ЕЭК важным шагом на пути к формированию стратегических векторов развития Союза. Мы успешно завершили совместный проект по оценке возможностей и перспектив цифровой повестки в ЕАЭС. Его итоги в том числе стали основой для разработки Основных направлений реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. Этот документ был представлен президентам пяти стран 11 октября 2017 года. Сегодня мы приступили к выполнению его положений».
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В свою очередь, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер отметил, что сотрудничество с Евразийской экономической комиссией очень важно для Всемирного банка, который в рамках изучения перспектив цифровой повестки ЕАЭС углубленно рассмотрел разные аспекты развития евразийской интеграции, для того чтобы лучше понять интеграционные процессы.
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Оценивая перспективы дальнейшего сотрудничества, Тигран Саркисян обратил внимание на то, что «приоритеты ЕЭК по развитию делового климата на территории евразийского интеграционного пространства во многом совпадают с заявленными Всемирным банком направлениями сотрудничества». В частности, ЕЭК и ВБ могут реализовать совместные проекты по развитию финансовых рынков. «Мы видим интерес представителей ВБ к инфраструктурным и транспортно-логистическим инициативам. Все это позволяет нам рассчитывать на продолжение конструктивного диалога и дополнить его практической работой в интересах бизнеса и экономик наших стран», – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.
По мнению вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии, возможность сотрудничества организаций по этим вопросам является перспективной. Он также рассказал о новых направлениях работы Всемирного банка в регионе Евразии. В частности, Сирил Мюллер остановился на важности развития торговых связей как основного источника роста экономики и ее отраслей. Председатель Коллегии Комиссии и вице-президент Всемирного банка договорились приложить максимум усилий для того, чтобы сотрудничество между двумя организациями обрело бы институциональную и долгосрочную форму.