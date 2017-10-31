Наталья Коржова: "Странам ЕАЭС необходимо создать единый финансовый рынок"

В Москве продолжает работу XII международная конференция «Евразийская интеграция», организованная Евразийским банком развития. Участники мероприятия обсудили возможности использования российского рубля, как единой валюты для торговых операций стран ЕАЭС. По мнению президента Финансовой Академии Министерства финансов РК Натальи Коржовой странам евразийского экономического пространства необходимо создавать единый финансовый рынок и сделать ставку на образование молодого поколения. С подробностями «Къ».

«Сегодня практически все спикеры говорили о глобальной цифровизации, экономических процессах в наших странах. Безусловно, в этих условиях должно меняться очень многое. В первую очередь мышление, модернизация сознания. И здесь более чем очевидно, что многое зависит от образования в наших странах. Кроме того, я считаю, что нам просто необходимо создать единый финансовый рынок», - отметила в своем выступлении Наталья Коржова.

При этом она уточнила, что многие страны ЕАЭС имеют свои финансовые центры, которые могут быть вспомогательными системами для единого финансового рынка. «Речь идет о том, что у нас будет единый финансовый рынок. Центры – это точки роста, а нужен единый финансовый рынок», - пояснила г-жа Коржова.

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Интересный способ интеграции

Кроме того, по ее словам, сегодня в странах-участницах ЕАЭС разный уровень образования и везде наблюдается кадровый голод. Свою негативную роль, мешающую развитию глобальной интеграции, играют и разные подходы каждой из стран-участниц к решению проблем. «Спасает лишь то, что финсектор работает по международным стандартам. Мы должны мобилизоваться, чтобы подойти к единому финансовому рынку. В этой связи отмечу, что первый шаг уже сделан. В июне 2017 года в Санкт-Петербурге на Международном финансовом конгрессе было подписано соглашение о создании Сетевого финансового института. Идею создать эту структуру поддержали представители Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана и России. Созданный институт стал уникальным образованием», - говорит г-жа Коржова.

Спикер напомнила, что соглашение по созданию Сетевого финансового института подписали 6 вузов стран ЕАЭС: Российско-Армянский университет (Республика Армения); Белорусский государственный экономический университет (Республика Беларусь); Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина (Кыргызская Республика); АО «Финансовая академия» (Республика Казахстан); Финансовый университет при Правительстве РФ и Санкт-Петербургский государственный экономический университет (РФ).

Евразийская интеграция: застой или развитие?

«Сетевой финансовый институт является первым пилотным структурным объединением, сформированным в рамках Евразийского сетевого университета и открыт для присоединения к нему других образовательных и научных организаций, банков и финансово-кредитных организаций стран ЕАЭС. Основой для его создания выступил Евразийский сетевой университет, меморандум о котором был подписан 12 апреля 2016 года в рамках Евразийской ассоциации университетов», - уточнила спикер.

По ее словам, странам ЕАЭС необходимо и есть куда двигаться дальше: стремиться к экономической мобильности, обмениваться знаниями и опытом и даже профессиональными педагогами. «Не надо терять время, надо просто взаимодействовать. Необходим симбиоз науки и практики. Тогда мы добьемся больше успеха», - резюмировала г-жа Коржова.

Аналогичной точки зрения придерживается и замминистра Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин. Размышляя о цифровизации, как важнейшего процесса на пути глобализации, спикер заметил, что на деле сегодня все страны «хотят выйти на уровень драйвера». «Цифровизация – это обеспечение определённого рывка. Железо и интеллектуальные ресурсы у нас есть. Я думаю, что интеграция – это все равно процесс движения. Вопрос лишь в упорядочении наших отношений и связей. …Не стоит задача закрыться от мира. Задача быть открытым. Ведь конкуренцию с другими странами никто не отменял. Главное есть куда двигаться», - отметил Панкин.

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Единая валюта расчетов?

Вместе с тем, обсудили участники конференции и вопрос единой валюты расчетов между странами ЕАЭС. По мнению председателя совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрина, проблема заключается в том, что кроме российского рубля, остальные валюты стран ЕАЭС не конвертируемы. «Конечно, рубль пока не имеет тот объем, который определяет его судьбу как резервной валюты, которую можно использовать для существенного обмена в торговых отношениях. В этой связи доллар и евро пока удобны для обмена валюты. Чтобы рубль стал такой валютой, нужны уменьшение зависимости от нефти, от той конъюнктуры, которые могут опрокинуть нашу валюту. Это, кстати, актуально не только для РФ, но и для Казахстана. Поэтому мы должны от этого (сырьевой зависимости – «Къ») отказываться. Но важно то, что не просто решение: давайте рассчитываться в рублях. Это эволюционный путь в решении вопросов нашей взаимной торговли», - считает г-н Кудрин.

В свою очередь первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева пояснила, что для использования национальных валют при межторговых операциях, необходимо решение сразу нескольких аспектов. «Прежде всего нужна низкая инфляция. То ее снижение, которое происходит в РФ – это первый шаг в данном направлении. Если мы не обеспечим низкую инфляцию, то использование нормальных национальных систем не будет. Второй вопрос – это использование национальных валют. Данный процесс должен быть выгодный для всех его участников. Но, повторюсь, все зависит от трех важных моментов: доверия к нацвалюте, от инфляции и макроэкономических показателей», - резюмировала г-жа Юдаева.

В заключение отметим, в рамках конференции были подписаны: Меморандум о сотрудничестве между Евразийский банк развития и АО "Финансовая Академия" Министерства финансов РК; Меморандум о сотрудничестве в области проведения мероприятий по евразийской интеграции между Евразийским банком развития и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и Меморандум о сотрудничестве между Евразийским банком развития и Сетевым финансовым институтом.