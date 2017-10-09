Эксперты: ФРС планирует поднять ставку в декабре

Федеральная резервная система (ФРС) намерена поднять базовую процентную ставку в декабре 2017 года, и сентябрьские данные о снижении числа рабочих мест в США не остановят ее, полагают экономисты, опрошенные MarketWatch.

"Из риторики представителей Федрезерва абсолютно ясно, что они хотят вновь поднять ставку в декабре, - отметил экономист UBS Роб Мартин. - Потребуется многое, чтобы удержать их от этого шага".

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на первое с 2010 года снижение числа рабочих мест в американской экономике, обусловленное последствиями ураганов "Харви" и "Ирма".

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре сократилось на 33 тыс., свидетельствуют данные Минтруда. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали рост на 75 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце обновила минимум за 16 лет - 4,2%.

Тем временем темпы роста зарплат американцев в прошлом месяце ускорились, показали статданные. Средняя почасовая оплата труда в США поднялась в сентябре на 0,5% относительно августа и на 2,9% в годовом выражении - до $26,55. Месяцем ранее повышение показателей составляло соответственно 0,2% и 2,7%.

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По мнению инвесторов, данные о снижении безработицы и усилении темпов роста средней почасовой оплаты труда говорят в пользу повышения ставки Федрезервом на декабрьском заседании.

Согласно инструменту FedWatch биржевого оператора CME, вероятность повышения ставки американским центробанком в декабре оценивается рынком в 98%.

Однако, по словам Р. Мартина, Федрезерв не станет принимать во внимание ни слабые моменты сентябрьского отчета по рынку труда - снижение числа рабочих мест, ни его сильные стороны - падение безработицы и рост зарплат.

До следующего заседания ФРС, которое пройдет 12-13 декабря, американскому центробанку предстоит оценить еще два отчета по рынку труда, говорит эксперт.

По словам экономиста Wells Fargo Джона Сильвии, Федрезерв увидит достаточное количество сигналов о том, что экономика США идет по пути умеренного роста и усиления инфляции.

"Уже достаточно сигналов, чтобы они могли сказать, что экономика движется по правильному пути, и они могут пойти вперед и поднять ставку в декабре", - говорит эксперт.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, входящий в этом году в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), в пятницу заявил, что пока не определился с тем, стоит ли поддерживать подъем ставки в декабре.

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Он отметил, что инфляция в США по-прежнему ниже целевого уровня ЦБ в 2%, и Федрезерв может "проявить терпение" в плане ослабления стимулирования экономики.

По его мнению, сентябрьское сокращение числа рабочих мест в США является временным фактором.

Следующее заседание ФРС пройдет в конце октября, однако оно не будет сопровождаться пресс-конференцией главы Федрезерва Джанет Йеллен, в связи с чем, эксперты не ждут подъема ставки центробанком на этом заседании.

В настоящее время процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) находится в диапазоне 1-1,25% годовых.