Эксперты: предстоящие переговоры по Сирии должны стать ключевыми

На днях Астану посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства России встретился со своим коллегой из Казахстана Кайратом Абдрахмановым. Министры обсудили ряд вопросов, в том числе и будущие переговоры по Сирии в Астане.

«На последней встрече были конкретизированы параметры зон деэскалации. Кроме того, был принят ряд документов, нацеленных на конкретные шаги между странами-гарантами, сирийским правительством и оппозицией. Очередная встреча в Астане, как и предыдущие встречи, будет с помощью казахстанских хозяев также продуктивной», - заявил Сергей Лавров.

В свою очередь министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов рассказал: «Были переговоры об освобождении пленных и заложников с обеих сторон. Дана оценка эффективности действия зон деэскалации. И обсуждался вопрос гуманитарного разминирования».

Политолог Ислам Кураев полагает, что предстоящие переговоры по Сирии должны стать ключевыми. «Сейчас начинается этап формирования новых союзных сил в Сирии, - отмечает собеседник «Къ». - Тем более там появились турецкие войска, которые не выйдут из провинции Идлиб фактически до окончания конфликта. США заявляли, что покинут Ат-Танф на юге страны. Фактически происходит перестановка сил, США постараются укрепиться там, где есть курдские силы, и координировать их действия именно там. Турция постарается укрепиться в регионе и остановить продвижение курдов к морю, поэтому в данном вопросе нужна лояльность всех участников конфликта».

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Эксперт полагает, что расширение списка участников переговоров возможно, но сама вероятность этого крайне низка: «Если только примкнет оппозиция, поддерживаемая США и Саудовской Аравией, что маловероятно, а курдов пока принципиально не допустят, прежде всего их попытаются ослабить, чтобы в итоге выжать максимум и дать им минимум».

Политолог Асан Кайгиев считает, что очередные переговоры по Сирии в Астане закончатся ничем. По мнению эксперта, для Сирии было бы лучшим решением разделение страны на два-пять государств, которые могут быть гораздо успешнее, чем объединенная Сирия.

«В каждом будет своя доминирующая этноконфессиональная группа либо пять частей: сунниты, шииты, курды, алавиты, христиане, либо две части: сунниты и остальные. Такая «ближневосточная Югославия» экономически лучше будет жить и существовать, если Сирию разделят на две-пять новых стран. В противном случае эта война продлится еще долгие годы», - делится своим мнением с «Къ» политолог.

Асан Кайгиев добавил, что не питает больших надежд от расширения списка участников переговоров в Астане. «Вполне возможно, участников станет больше, но это будет всего лишь навсего «дипломатическим туризмом», который ничем существенным не закончится».

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Эксперт по международным вопросам Алькей Маргулан считает: «Астанинская площадка очень ценна как экспертная. В связи с этим я думаю, что она будет далее играть роль центра переговоров по точечным вопросам, таким как обеспечение гуманитарных грузов, усиление контрольных пунктов под гарантии региональных игроков». Также он отметил, что ожидает расширения списка стран-участниц на переговорах по Сирии в Астане.

Иранский вопрос

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Штатов выйти из иранского ядерного соглашения: «Иранский режим поддерживает терроризм и экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Вот почему мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Их действия не соответствовали духу этого соглашения».

В ходе официального визита в Казахстан министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что США может выйти из ядерного соглашения с Ираном или же отказаться от сделки в ее нынешнем виде.

«Скоро президент США Дональд Трамп примет окончательное решение о том, сохраняется ли решение о договоренности с Ираном о ядерной программе. Мы же считаем, что данная программа явилась настоящим достижением международного сообщества, эта программа вносит реальный вклад в режим нераспространения ядерного оружия. И очень важно ее в полном объеме сохранить. И, конечно же, участие США будет весьма значимым фактором», - заявил Сергей Лавров.

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Глава МИД России добавил, что надеется на те переговоры, которые сегодня проходят по этому вопросу. «Надеемся, окончательное решение, которое будет приниматься президентом США, будет взвешенным и будет исходить из реальностей сегодняшнего дня».

Алькей Маргулан в беседе с «Къ» заявил, что выход США из иранской ядерной программы - это де-факто реализация предвыборной программы Дональда Трампа по внешней политике: «Но сам выход Америки из данного соглашения имеет колоссальный эффект для международной безопасности и расклада сил на Ближнем Востоке».

«С приходом Дональда Трампа мы видим, что политика в отношении Ближнего Востока строится на стратегических отношениях с Израилем и монархиями Персидского залива. А Россия в ближневосточной политике поддерживает Иран и Сирию, которые, по сути, являются конкурентами союзников США», - поясняет эксперт.

Ислам Кураев отметил, что в данной ситуации есть заинтересованные игроки, но их действия не будут проявляться открыто, поэтому поддержка Ирану будет колоссальная: «Сейчас же, по крайней мере, проявляется дипломатичность Тегерана и сдержанная политика, которую они ведут».

«Прежде всего стоит отметить, что Иран входит в интересы Китая как его энергетический союзник, между странами имеются различные соглашения, в которых Пекин очень заинтересован. Для Кремля это дешевая нефть, добычу которой в основном ведут российские компании. США при выходе из соглашения хотят ввести санкции против Ирана, а также элитное военное подразделение КСИР внести в список террористических организаций. Вдобавок Дональд Трамп и Тереза Мэй вели переговоры по ограничению продажи Тегерану оружия. Все эти события удручают и говорят о новой напряженности в регионе», - считает собеседник «Къ».