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Эксперты считают, что переговоры в Астане по сирийскому конфликту продуктивнее женевских

20.09.2017 14:40   391   0 Автор: Ербол Казистаев

В Астане завершились очередные переговоры по разрешению конфликта в Сирии. По их окончании министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов зачитал совместное заявление стран-гарантов – Ирана, России и Турции. Также стороны согласовали, что следующие переговоры в Астане состоятся в конце октября нынешнего года.

В Астане прошли очередные – шестые – переговоры по сирийскому конфликту. По окончании процесса министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов зачитал итоговое заявление стран-гарантов. Всего данное заявление насчитывает 14 пунктов.

Согласно заявлению, Россия, Турция и Иран объявляют создание зон деэскалации на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и на определенных частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии. Стороны постановили, что зоны деэскалации будут действовать первоначально 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса стран-гарантов.

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Помимо этого будет создан совместный ирано-российско-турецкий координационный центр для согласования действий сил в зонах деэскалации для контроля данных территорий. Страны-гаранты отметили прогресс в борьбе с террористическими группировками благодаря функционированию зон деэскалации. Согласно 14 пункту совместного заявления стран-гарантов, очередная встреча в Астане по разрешению конфликта в Сирии пройдет в конце октября нынешнего года. 

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Политолог Ислам Кураев считает, что шестые переговоры по Сирии в Астане могут стать такими же успешными, как и предыдущие. «Относительно данной встречи можно выделить одну особенность: в турецкие СМИ просочилась информация, что в Астане была встреча президентов: России – Владимира Путина, Турции – Реджепа Эрдогана, Ирана – Хасана Рухани и Сирии – Башара Асада. Насколько это правда, сложно сказать, но если это так, то следует ждать только положительных результатов. По последним действиям сил всех сторон следует вывод, что действия, которые скоординировали на переговорах, уже осуществляются».

«Сложно говорить о седьмых переговорах, так как ситуация в Сирии меняется фактически ежеминутно, – продолжает собеседник «Къ». – В данном случае следует наблюдать, но стоит предположить, как бы там ни было, стороны, которые сидят за астанинским столом переговоров, будут действовать одним блоком. Такая тенденция наблюдается не только по ходу переговоров, но и у общих интересов сторон – у них имеются общие цели и они проявляются все ярче и ярче. Турецкая политика стала приобретать свой старый курс, который был у них в начале 2000 годов, то есть «ноль проблем с соседями», это, прежде всего, улучшение отношений с Ираном. В целом, дипломатия это такое дело, что сказать и написать можно одно, а сделать совсем другое. Поэтому, повторюсь, следует наблюдать за ходом действий».

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Эксперт добавил, что считает переговоры в Астане более продуктивными, нежели женевские. «Переговоры в Женеве, это своего рода мероприятие для галочки, что решаются какие-то вопросы. У меня всегда возникает вопрос, а что там решают западные страны и оппозиция? Вроде Асада не пригласили и даже курды не в теме происходящего. Я бы назвал это имитацией бурной деятельности, изначально также выглядели и астанинские переговоры, но все поменялось. На данный момент переговоры, проходящие в нашей стране, зарекомендовали себя как эффективные».

Эксперт по внешнеполитическим вопросам Алькей Маргуланулы считает, что главным достижением шестых переговоров по Сирии является сам факт их продолжения тут, в Астане. По его мнению, всех участников конфликта устраивает столица Казахстана, как место встречи, что делает процесс еще более эффективным.

«Шестая встреча в Астане примечательна тем, что решения, предусмотренные в зоне деэскалации присутствия сил региональных игроков, таких как Россия, Иран и Турция, обретают новую значимость. Теперь данные силы функционируют не только в качестве превентивных действий, но и как ответственный координирующий орган. Каждая встреча в Астане, начиная с января текущего года, имела синергетический эффект в урегулировании сирийского кризиса. Надо помнить, что наша страна предоставила площадку для обсуждения. Руководство страны обеспечило всем необходимым участников встреч и перед международным сообществом оправдала, затем утвердила эффективность астанинского процесса. Эффективность встречи в октябре 2017 года полностью зависит от повестки дня и качественного состава участников. Но заранее можно прогнозировать, что встреча будет носить экспертный характер, который будет подниматься в основных встречах в Женеве и ООН», – заявил эксперт.

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Он также добавил, что астанинский процесс по своему составу участников и по повестке дня не конкурирует с Женевским процессом, а больше дополняет его. «Региональные игроки, такие как Иран, Турция и Россия, имеют возможность детально обсудить точечные вопросы: как обеспечить новые зоны безопасности под гарантии вышеуказанных стран, доставить гуманитарную помощь и выслушать позиции различных политических сил арабской республики. То есть, мы являемся свидетелями одного очевидного факта: астанинский процесс оказывает позитивное влияние на предстоящие переговоры в Женеве, обеспечивает актуальной экспертной информацией по ключевым вопросам обеспечения безопасности в Сирии».  

Стоит отметить, что по окончании шестого раунда переговоров в Казахстане стало известно о желании соседей Сирии (Китая, ОАЭ, Египта и Ливана) присоединиться к астанинскому процессу в качестве наблюдателей. По словам спецпредставителя России по сирийскому вопросу Александра Лаврентьева, в ближайшее время нужно определить критерии, по которым страны могут быть допущены в переговорный процесс в качестве наблюдателей. «Решили согласовать это на рабочем уровне по дипломатическим каналам. И если мы придем к согласию, то, соответственно, мы передадим заявку и через наших казахстанских друзей, мы направим приглашения этим странам».

Фото: Аскар Ахметуллин

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казахстанцев
не ждут, что в ближайший год положение в экономике заметно улучшится
Цитата дня
В Сирии не может быть развития. 6оо тысяч беженцев, 180 тысяч убитых - за что, спрашивается? За какие грехи? Вот почему я постоянно говорю, что мы можем развиваться только в условиях внутреннего спокойствия в стране, в условиях спокойствия по периметру наших границ.
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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