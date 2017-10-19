Эксперты сомневаются в самостоятельности нового президента КР Сооронбая Жээнбекова

Пятым президентом Кыргызстана стал Сооронбай Жээнбеков. Опрошенные эксперты сомневаются в его самостоятельности. С чем связаны подобные подозрения – в материале «Къ».

Еще в мае текущего года, когда в соседнем Кыргызстане только начали говорить о предстоящих президентских выборах и далеко не все политики определились со своим желанием побороться за главное кресло в стране, знатоки кыргызской политической кухни уверяли: все уже заранее определено. Без доли сомнения они называли и имя пятого по счету президента Кыргызской Республики, которым, по их прогнозам, должен был стать Сооронбай Жээнбеков.

Все было предсказано

Честно говоря, в тот момент, да и значительно позже, подобные утверждения выглядели более чем фантастически. Все потому, что конкуренты у Жээнбекова в его борьбе за президентский пост были более чем серьезные. Тем не менее знающие нюансы политических процессов в Кыргызстане люди были уверены в том, что пока еще действующий президент соседней страны Алмазбек Атамбаев сделает все возможное и невозможное, но посадит Жээнбекова в кресло президента КР.

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Среди тех, кто с уверенностью говорил о предстоящей победе Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в Кыргызстане, был главный редактор известного в Центральной Азии интернет-издания Ferghana.ru Даниил Кислов. Будучи в мае этого года в Алматы, он заметил, что дабы сделать Жээнбекова президентом, не терпящий каких-либо возражений Атамбаев не остановится ни перед чем. «Можете не сомневаться, не хватающий звезд с неба Жээнбеков станет президентом. Для этого будет активно применяться административный ресурс. Кого надо – купят, кого надо – уволят. Даже второго тура не понадобится», – поделился тогда своими мыслями по поводу предстоящих выборов президента КР Даниил Кислов.

Прошедшие с того момента почти полгода показали, что редактор Ferghana.ru оказался прав. Уже в конце августа, главным образом с юга Кыргызстана, стали поступать сообщения о всевозможных проблемах у конкурентов Жээнбекова, которые возникли у них при непосредственном «содействии» властей на местах. Далеко не идеально прошел и сам день выборов, в ходе которого журналисты немногих СМИ оставшихся не под контролем структур Атамбаева зафиксировали и подкуп избирателей, и карусели, и даже нападения на людей, не желающих голосовать за Жээнбекова. «На самом деле команда Атамбаева во главе с Фаридом Ниязовым, возглавившим избирательный штаб Сооронбая Жээнбекова, ничего нового не придумала. В ходе всей избирательной кампании были применены все известные "грязные" технологии, которые и обеспечили Жээнбекову необходимые для победы почти 55% голосов избирателей», – поделился с «Къ» своими наблюдениями Даниил Кислов. При этом он подчеркнул, что, по его информации, пришедший вторым более чем с 33% голосов избирателей бизнесмен Омурбек Бабанов, в отличие от команды Атамбаева – Жээнбекова, в ведении нечестной борьбы за пост президента Кыргызстана замечен не был.

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Реализованный план

По мнению Даниила Кислова, Алмазбек Атамбаев полностью реализовал свой план, сделав Жээнбекова президентом, чуть ранее посадив в кресло премьер-министра КР еще одного своего человека – 40-летнего Сапара Исакова. «Атамбаев сделал все, чтобы не допустить появления его оппонентов во властных структурах и тем самым сохранить стабильность своих активов в стране. Ради достижения этих целей он подмял под себя и большинство кыргызских СМИ, чтобы лишних вопросов не возникало. Если бы президентом страны стал Бабанов или пришедший третьим в президентской гонке Адахан Мадумаров, то Атамбаеву наверняка пришлось бы держать ответ по многим своим делам. Например, могло бы возобновиться расследование по поводу характера груза с разбившегося под Бишкеком «Боинга-747» в январе этого года», – заметил «Къ» Кислов.

Стоит отметить, что, говоря о зависимости Сооронбая Жээнбекова и Сапара Исакова от Алмазбека Атамбаева, главный редактор интернет-издания Ferghana.ru очень близок к истине. Ведь биографии и избранного президента Кыргызстана и нынешнего премьер-министра прямо указывают, что оба они всегда находились на вторых ролях и до представления их лично Атамбаевым не были замечены в качестве публичных политиков, что очень важно для Кыргызстана. То есть Жээнбеков и Исаков – типичные чиновники. Наконец, нельзя забывать, что оба они являются членами правящей Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), которая создана, финансируется и управляется Алмазбеком Атамбаевым. Соответственно, следуя правилам партийной дисциплины, Жээнбеков и Исаков должны, по идее, подчиняться решениям той же СДПК, благодаря поддержке которой они и получили высшие посты в государстве.

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Перспектив пока не видно

В свете этих нюансов сложившейся внутриполитической ситуации в Кыргызстане сам собой возникает заковыристый вопрос о перспективах развития этой страны в ближайшие шесть лет. Судя по всему, особо радужными они пока не выглядят. Прежде всего потому, что Жээнбеков уже официально объявил, что будет строить свою политику на основе курса, проложенного Алмазбеком Атамбаевым, который за последние полтора месяца умудрился несколько раз нелицеприятно высказаться в адрес стратегически важной для Кыргызстана Республики Казахстан. Неудивительно, что, учитывая эти моменты, эксперты «Къ» затруднились спрогнозировать даже ближайшее будущее Кыргызской Республики под управлением связки Жээнбеков – Исаков – Атамбаев.

«Вы видели, как в день выборов отреагировал Жээнбеков на вопрос о том, как теперь Кыргызстан будет налаживать отношения с Казахстаном? Он пожал плечами. Все правильно, Жээнбеков не знает, что делать. Теперь Жээнбекову и Исакову с оглядкой на Атамбаева придется лихорадочно искать выход из сложившейся ситуации. Не знаю, как они это сделают, но при плохих отношениях с Казахстаном экономика Кыргызстана может просто рухнуть», – в частности, высказал «Къ» свое мнение главный редактор Ferghana.ru Даниил Кислов. При этом он подчеркнул, что хотя отношения Кыргызстана и Узбекистана с приходом к власти Шавката Мирзиёева заметно улучшились (президент Республики Узбекистан поздравил Жээнбекова с победой на выборах сразу же после Владимира Путина. – «Къ»), говорить о том, что Узбекистан может стать альтернативой Казахстану, пока еще очень рано.

Схожей точки зрения придерживается и находящийся в резерве Министерства иностранных дел КР бывший дипломат Казбек Бейсебаев. В своем комментарии «Къ» он отметил, что Сооронбай Жээнбеков будет вынужден делать все возможное, чтобы сгладить возникшую напряженность между нашими странами. «Наверняка, очень скоро кыргызы начнут песню о братской дружбе и вековых узах. Это понятно. Ведь Кыргызстан сильно зависит от Казахстана. Почти весь их транзит идет через нашу страну. Поэтому здесь важна позиция руководства Казахстана. Здесь возможны два варианта: принять извинения и сделать вид, что ничего особенного не произошло либо ввести дополнительные меры экономического характера, в случае если новое руководство Кыргызстана не сделает нужных выводов», – сказал Казбек Бейсебаев, заметив, что уходящий президент КР и ранее допускал недипломатические выпады в адрес официальной Астаны.

Затруднился с прогнозом по поводу перспектив экономического развития Кыргызстана при Сооронбае Жээнбекове в свете ухудшившихся казахстанско-кыргызстанских отношений и политолог Талгат Калиев. Как и Казбек Бейсебаев, он обратил внимание «Къ» на неоднократность антиказахстанских высказываний со стороны Алмазбека Атамбаева. «Хочется надеяться, что это, как выразился президент России Владимир Путин, такой политтехнологический ход. Хуже, если это выбранная Атамбаевым стратегия по отвлечению граждан Кыргызстана от допущенных им провалов в социально-экономической политике. Ведь образ внешнего врага позволяет оправдать любые трудности или даже ограничить некоторые права и свободы. Очевидно одно: если такое в Кыргызстане произойдет, то вины Казахстана в этом точно нет», – подчеркнул Талгат Калиев. Он также не исключил, что уже в январе следующего года Алмазбек Атамбаев может занять наделенный новой Конституцией КР от 2016 года широкими полномочиями пост премьер-министра КР с целью удержания ситуации в стране под контролем и обеспечения как минимум лояльности к себе со стороны нового руководства.

Странное извинение

Интересно, что в минувшую среду (18.10.2017) Алмазбек Атамбаев, выступая в Бишкеке во время церемонии вручения студентам кыргызских вузов президентских стипендий, официально извинился перед высшим руководством Казахстана. Правда, сделал он это весьма двусмысленно. С одной стороны, сославшись на свою излишнюю эмоциональность, он признал, что был не прав, с другой – фактически вновь обвинил первых руководителей Казахстана в том, что они не контролируют ситуацию внутри своей страны.

В этой связи нельзя не упомянуть поздравление Нурсултана Назарбаева, направленное 16 октября в адрес победившего на президентских выборах Сооронбая Жээнбекова, в котором президент Казахстана выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Увы, но очень похоже на то, что каких-либо выводов кыргызская сторона пока так и не сделала. Так что ждем инаугурационной речи Жээнбекова, которая должна прозвучать 1 декабря текущего года. Возможно, пятый президент Кыргызской Республики в своем выступлении и даст возможность нам понять, чего ожидать от Кыргызстана в ближайшие шесть лет.