Елжан Биртанов отчитался перед Нурсултаном Назарбаевым

Министр здравоохранения РК представил главе государства промежуточный отчет по реализации государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» и информацию о выполнении поставленных перед министерством задач, сообщает пресс-служба Аккорды.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность профилактики заболеваний и подчеркнул роль граждан в деле формирования здоровой нации.

«Необходимо привлечь граждан для укрепления их собственного здоровья. Здоровье человека зависит от медицины всего на 10-15%. Все остальное зависит от самого человека», - сказал глава государства.

Он также остановился на вопросе пропаганды здорового образа жизни среди населения, а также акцентировал внимание на актуальность задачи по повышению продолжительности жизни казахстанцев в среднем до 80 лет.

Министр здравоохранения, в свою очередь, проинформировал президента об улучшении основных показателей здоровья населения. Так, по его словам, по всем показателеям, наблюдается стабильная ситуация.

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«Продолжительность жизни увеличивается. Материнская смертность имеет тенденцию к снижению. Младенческая смертность также снижается на протяжении уже нескольких лет, - сказал Елжан Биртанов.

Он рассказал и о предпринимаемых министерством мерах по улучшению состояния здоровья населения и указал на важность фактора выявления болезней на ранних стадиях.

«Начиная с 2012 года в Казахстане осуществляется программа по бесплатному лекарственному обеспечению. Она имеет очень хороший эффект, поскольку почти 2,5 млн человек получают бесплатные лекарства для лечения от 50 болезней, в том числе артериальной гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний, - рассказал министр.

Елжан Биртанов доложил и о результатах принятия мер по повышению качества предоставляемых первичных медицинских услуг и внедрению цифровых технологий в систему здравоохранения.

Заслушав отчет Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах государственного регулирования цен на лекарственные препараты и борьбы с коррупцией в фармацевтической отрасли.

«После моего поручения разобраться с ценами задержаны руководитель Комитета фармации, руководство компании «СК-Фармация», пять областных руководителей. В результате неправомерных действий с договорами происходит необоснованный рост цен на лекарства», - сказал президент, поручив обеспечить своевременную реализацию поставленных задач и организовать соответствующий контроль в сфере здравоохранения, в том числе процесса закупа лекарственных средств.

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