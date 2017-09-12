ЕНТ могут заменить вступительными экзаменами

В МОН РК готовы заменить ЕНТ вступительными экзаменами для абитуриентов платных отделений ВУЗов. Об этом заявил вице-министр Асхат Аймагамбетов.

«Существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны, - подчеркивалось в запросе. - Спорный характер ЕНТ и присуждения грантов, связанные с этим стрессы побуждают многих молодых людей искать другие пути. Тем более, что возможности бесплатного обучения предоставляют вузы России, Чехии, Китая и т.д. И многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются», - пишет Zakon.kz.

Члены партии «Ак жол» предложили возможные пути решения этих проблем.

Они предложили ввести на выбор абитуриента, помимо ЕНТ – альтернативный вариант поступления в ВУЗы, через систему вступительных экзаменов.

«Акжоловцы» считают, что у абитуриентов, набравших свыше 110 баллов, но не прошедших на грант по выбранной специальности, должна быть возможность получения гранта на другую специальность, где имеются нераспределённые гранты, с условием последующей сдачи разницы предмета по ЕНТ.

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В свою очередь, Асхат Аймагамбетов заявил о готовности МОН РК заменить ЕНТ вступительными экзаменами для абитуриентов платных отделений ВУЗов.

Депутаты фракции одобрили новость, но все же полагают такое решение половинчатым: так как иностранные ВУЗы не просто принимают наших выпускников без ЕНТ, но и присуждают свои гранты.

Однако в МОН, по словам вице-министра, рассматривают также возможность присуждения гранта нынешним абитуриентам с высокими результатами ЕНТ на другие специальности, где имеются нераспределённые гранты.

Участники заседания также обсудили вопросы и предложения «Ак жола» об отмене КТА для выпускников колледжей, обязательном переходе школьников на пятидневку.

Лидер фракции «Ак жол» Азат Перуашев в свою очередь отметил, что «детей нужно научить учиться, а не загружать чрезмерным объемом информации».

«Учебная нагрузка детей сейчас выше трудовой нагрузки взрослого человека – трудовым законодательством чётко установлена продолжительность рабочего времени не более 40 часов при пяти рабочих днях в неделю, а в лицеях дети учатся по 45 часов», - сказал Азат Перуашев.

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Он отметил, что необходимо заботиться о здоровье детей.

«Поэтому решение данного вопроса должно носить не рекомендательный, а обязательный характер», - заключил Азат Перуашев.