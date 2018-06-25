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Эрдоган переизбран президентом Турции

25.06.2018 08:30   565   0

Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост президента Турции. Сообщается, что действующий глава государства точно набирает более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.

Глава Верховного избиркома Турции Сади Гювен заверил, что «те бюллетени, которые ещё не обработаны, не повлияют на результат».

В свою очередь президент Турции выступил ночью перед сторонниками в Анкаре. «Вы преподали урок тем, кто ожидает, что Турция встанет на колени. Победители этих выборов - демократия и воля народа: каждого из 81 млн граждан», - сказал он, обращаясь к собравшимся.

«Мы никогда не покоримся кому бы то ни было, кроме Всевышнего», - добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган уже объявил себя победителем выборов и начал получать поздравления от лидеров других стран. Его основной соперник - оппозиционер Мухаррем Индже - заявлял, что будет комментировать сложившуюся ситуацию только после объявления официальных итогов выборов.

Кандидаты в президенты Турции проголосовали на выборах...
Граждане Турции голосуют на первых досрочных выборах, с момента попытки государственного переворота в июле 2016 года. До парламентских выборов допущен...

Он не стал признавать победу действующего президента, однако заявил, что его партия продолжит политическую борьбу вне зависимости от результатов выборов.

Нурсултан Назарбаев поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции

Фото: Ververidis Vasilis / shutterstock.com

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