Ерлан Идрисов: «Астана - не траектория проекта тщеславия»

Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов отправил письмо в газету Financial Times, в котором ответил на статью «Когда столица становится проектом тщеславия», передает МИА «Казинформ».

В своем письме Елран Идриосв отметил, что решение по созданию новой столицы Казахстана в центральной части страны в 1997 году было продиктовано исключительно исходя из соображений безопасности.

«Алматы находится в сейсмологически активной зоне, совсем близко к восточной границе страны. Создание новой столицы Астаны предоставило независимому Казахстану возможность порвать со своим советским прошлым, когда страна считалась «свалкой» для политических заключенных и целых народов, неугодных Сталину, а позже - как зона для проведения испытаний ядерного оружия в период «холодной войны», - говорится в письме посла РК.

В письме также отмечается, что в 1999 году население Астаны составляло 281 000 человек, в 2007 проживало уже 600 000, а на сегодняшний день – более 1 млн человек.

«Город продолжает быстро расти. В нем есть, помимо всего прочего, великолепный ультрасовременный театр оперы и балета. Это не траектория проекта тщеславия. Казахстанцы чрезвычайно гордятся этим поистине выдающимся достижением под руководством Президента Нурсултана Назарбаева. Но само предположение, что город находится в плену культа его личности, также абсурдно, как и аналогичный вывод из размещения статуи сэру Уинстону Черчиллю на парламентской площади в Лондоне», - отметил Ерлан Идрисов.

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«Астана является достойным примером будущего потенциала Казахстана. Выставку ЭКСПО-2017 в Астане увидели 115 государств, 22 международные организации, более четырех миллионов посетителей собрались вместе в рамках жизненно важной темы «Энергия будущего». Я искренне надеюсь, что многие из ваших читателей посетят и позже захотят поделиться своими впечатлениями от этого удивительного города в степи», - говорится в письме.