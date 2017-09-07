ЕС готовит собственный пакет санкций для КНДР

Власти ЕС разрабатывают свой собственный пакет ограничительных мер против КНДР в связи с продолжающимися испытаниями в рамках ядерной и ракетной программ этой страны.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерин, пишет ТАСС.

"Сегодня я попрошу министров поработать в течение ближайших дней над усилением собственных санкций ЕС [против КНДР], - приводит ее слова агентство, отмечая, что данные меры будут приниматься в дополнение к обсуждаемым в ООН.

Соединенные Штаты настаивают на усилении санкционного режима против КНДР и требуют принятия соответствующей резолюции ООН. Как ранее сообщило агентство Reuters, США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына. Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом.

Напомним, 3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании новой водородной бомбы, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Очередное ядерное испытание КНДР вызвало жесткую реакцию международного сообщества.