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ЕС готовит собственный пакет санкций для КНДР

07.09.2017 12:17   331   0
Власти ЕС разрабатывают свой собственный пакет ограничительных мер против КНДР в связи с продолжающимися испытаниями в рамках ядерной и ракетной программ этой страны.
 
Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерин, пишет ТАСС.
 
"Сегодня я попрошу министров поработать в течение ближайших дней над усилением собственных санкций ЕС [против КНДР], - приводит ее слова агентство, отмечая, что данные меры будут приниматься в дополнение к обсуждаемым в ООН.
 
Соединенные Штаты настаивают на усилении санкционного режима против КНДР и требуют принятия соответствующей резолюции ООН. Как ранее сообщило агентство Reuters, США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына. Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом.
 
Напомним, 3 сентября Пхеньян сообщил об успешном испытании новой водородной бомбы, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Очередное ядерное испытание КНДР вызвало жесткую реакцию международного сообщества. 
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Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим! Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства. С Национального фонда деньги выделяются по программе «Нурлы жол», деньги передаются регионам. А мы вот к началу учебного года все еще в тендер играем. Надо в корне ломать это!
Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Республики Казахстан
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