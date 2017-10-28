ЕС поддерживает Испанию после провозглашения независимости Каталонии

Лидеры всех ветвей власти Евросоюза и крупнейших стран-членов выражают в соцсетях поддержку правительству Испании в его противостоянии с провозгласившими независимость властями Каталонии.

Председатель Совета Евросоюза исключил его диалог с провозгласившей независимость Каталонией или посредничество Брюсселя между Барселоной и Мадридом:

«Для ЕС ничего не меняется, – написал в твиттере Дональд Туск. – Мы будем разговаривать только с Испанией. Я надеюсь, что испанское правительство предпочитает силу аргумента, аргументу силы”.

Президент Еврокомиссии сказал, что “важно избежать любых расколов и трещин внутри Евросоюза, которых и так достаточно”. Жан-Клод Юнкер добавил: “я не хочу ситуации, когда завтра ЕС будет состоять из 95 разных государств». Президент Франции отметил верховенство в Испании закона и конституции. “Премьер министр Мариано Рахой, который их уважает, пользуется моей полной поддержкой”, – заявил Эммануэль Макрон.

Пресс-секретарь правительства Германии написал, что оно не признает такую декларацию независимости. Штеффен Зайберт добавил, что Берлин поддерживает четкую позицию премьер-министра Испании Мариано Рахой в его попытке восстановить спокойствие и порядок.

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, чью страну тоже могут расколоть сепаратисты, написал: «Политический кризис может быть разрешен только путем диалога. Мы призываем к мирному решению при поддержании национального и международного порядка».

Наконец, лидер социалистов в Европарламенте итальянец Джанни Питтелла написал: «В этот печальный для Европы день мы выражаем поддержку и солидарность с Социалистической партией Испании и всем испанским народом».