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ЕС запустит блокирующий закон для защиты от санкций

18.05.2018 15:30   1225   0

Европейская комиссия решила начать в пятницу процесс применения закона, который запрещает европейским компаниям соблюдать санкции США против Ирана и не признает каких-либо судебных решений, которые обеспечивают соблюдение американских санкций, сообщает Вести Экономика со ссылкой на Reuters.

Эта мера используется впервые за более чем два десятилетия.

«Как Европейская комиссия мы обязаны защищать европейские компании. Теперь нам нужно действовать, и поэтому мы запускаем процесс применения "блокирующего закона" от 1996 г. Мы сделаем это завтра утром в 10:30», - заявил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы также решили позволить Европейскому инвестиционному банку содействовать инвестициям европейских компаний в Иран. Сама комиссия продолжит свое сотрудничество с Ираном», - сказал Юнкер на пресс-конференции после встречи лидеров стран Европейского союза.

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В четверг лидеры Евросоюза выразили готовность совместно противостоять действиям президента США Дональда Трампа, который решил выйти из ядерной сделки с Ираном и пригрозил европейским компаниям санкциями за сотрудничество с Тегераном, а ранее ввел пошлины на импорт стали и алюминия.

Россия и лидеры ОПЕК обсудят выход США из ядерной сделки с Ираном

ФОТО: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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