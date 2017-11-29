Еще несколько стран подтвердили готовность прибыть на конференцию ОПЕК

Несколько министров нефтедобывающих стран, не участвующих в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, приняли приглашение картеля прибыть на 173-ю ежегодную конференцию, которая пройдет с участием стран не-ОПЕК, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в частности, приглашение приняли министры Республики Конго, Чада и Египта.

Агентство Bloomberg сообщало ранее со ссылкой на представителей Саудовской Аравии, что власти Туркмении и Узбекистана также пообещали присутствовать на встрече. Камерун, Нигер и Колумбия отказались от приглашения, а Египет и Бразилия, которая имеет планы по существенному наращиванию нефтедобычи, заявили, что не будут присоединяться к сделке, сообщало агентство. Впрочем, это не исключает их участия в конференции в качестве наблюдателей.

По данным статистического справочника ВР, в 2016 году Египет добыл 33,8 млн т нефти, что на 5% меньше, чем в 2015 году. Чад в прошлом году произвел 3,8 млн т нефти (рост на 0,6%), Республика Конго снизила добычу на 7,8% - до почти 12 млн т нефти.

Как сообщалось, ОПЕК, пытаясь увеличить число стран - участников соглашения по ограничению нефтедобычи для ребалансировки нефтяного рынка, пригласило 20 стран поучаствовать в конференции.

КНДР завершила создание ракетно-ядерных сил

В частности, к сотрудничеству были приглашены Норвегия, латиноамериканские страны Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, страны Африки - Бенин, Камерун, Чад, Конго, Демократическая республика Конго, Египет, Гана, Кот-д'Ивуар, Нигер, Мавритания, ЮАР, а также Индонезия, которая приостановила свое членство в ОПЕК год назад, когда принималось решение о сделке, и страны СНГ - Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти подписали все страны, входящие в ОПЕК, а также 11 стран вне картеля - Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан, Малайзия.