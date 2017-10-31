В Москве начала работу XII международная конференция «Евразийская интеграция», организованная Евразийским банком развития. Главный вопрос, который обсуждали участники мероприятия на первом пленарном заседании - «Евразийская интеграция: застой или развитие?». С подробностями «Къ».

Выступая с приветственным словом председатель ЕАБР Дмитрий Панкин отметил, что сегодня наблюдается размежевание между странами ЕАЭС: политическое, культурное и языковое.

По словам председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, после кризиса 2008 года глобализация затормозилась, прежде всего на политическом уровне, тогда как экономическая глобализация наоборот демонстрирует рост. «Резкий рост объема глобальных данных, миграционных потоков и смещение производственных цепочек наблюдается под воздействием новых производственных технологий. Мы встраиваемся в цепочки глобальной стоимости. Страны ЕАЭС должны иметь свое место в этих цепочках», - говорит г-н Кудрин.

Правда, по словам спикера, на этом пути много сложностей. «Сейчас интеграция идет на уровне региональных торговых соглашений. Но очевидно, что самые ведущие страны мира будут задавать тон в создании определенных стандартов и практик. Те страны, которые имеют большую долю в мировом ВВП, вот они и будут превалировать. Для РФ, чтобы выйти на темпы уровня роста, нам нужно в ближайшие 6 лет удвоить несырьевой экспорт. В прошлом году он составил $109 млрд, а нам нужно $220 млрд. Полагаю, в ближайшие 6 лет мы сможем удвоить сырьевой экспорт, снизить барьеры на его пути. В рамках ЕАЭС это делается системно, но нам нужно упростить барьеры и на внешних позициях торговых отношений и максимально упростить выход наших предприятий на экспорт. Структурная задача, которая стоит перед правительством России – удвоить наши предприятия, которые выходят на экспорт на международные рынки», - отметил Алексей Кудрин.

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В свою очередь, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян отмечает, что участникам ЕАЭС все время приходится переосмысливать, где мы находимся и куда двигаемся. «Я думаю, что вот этому направлению (единой глобализации – «Къ») альтернативы не существует. И наша задача в том, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса и граждан: снимать барьеры, чтобы люди и товары могли свободно передвигаться. Надо внедрять институты современной практики. Вопрос какими шагами двигаться вперед. Очевидно, что необходимы институциональные реформы».

Говоря о сложностях, возникающих на пути институциональных преобразований г-н Саркисян пояснил, что главная проблема заключается в том, что созданный странами ЕАЭС наднациональный орган, который по идее должен отражать интересы 5 стран-участниц, на деле не имеет никаких полномочий при разрешении конфликтных ситуаций. «Дело в том, что первоочередная каждого правительства - это решать свои собственные проблемы и граждан, бизнеса. Но здесь возникает конфликт интересов. Барьеры возникают – из-за того, что единые интересы переходят на второй план. Если есть конфликт интересов – нужно политическое решение. Поэтому сегодня самая актуальная задача – разрешение полномочий комиссии, и чтобы, соответственно, появилась и ответственность комиссии», - говорит Тигран Саркисян.

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Впрочем, с точки зрения председателя ЕАБР Дмитрия Панкина, передача функций – это, по сути, отказ от национальных интересов, что само по себе является очень серьезным шагом и его очень сложно сделать. Тоже, кстати, касается и банковской сферы.

Еще один важный вопрос, который поднял Дмитрий Панкин, затрагивает проблему согласования инвестиционных проектов. «Каждая страна развивает свою транспортную стратегию, а общей состыковки нет. Казахстан строит дорогу до Китая и упирается в бездорожье в РФ. Здесь, на мой взгляд, задача интеграции инфраструктурных проектов согласованных чрезвычайно важна. Кроме того, мы видим, что нам (ЕАБР – «Къ») на будущее необходимо выстраивание взаимодействия с другими крупными игроками, как к примеру, АБР», - говорит Панкин.

В целом, по мнению спикеров пленарной сессии «Евразийская интеграция: застой или развитие?», необходимо принимать во внимание разный, уже имеющийся опыт других стран. В частности, речь идет об опыте Европейского союза. Главное здесь, как отмечает Тигран Саркисян, обращаться к этому опыту, учиться на нем, но не копировать.

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