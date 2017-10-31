Валюта нал
USD 333.70 334.30
RUB 5.80 5.83
EUR 392.70 393.70
Валюта бирж
USD/KZT
334.71
-0.002%
EUR/KZT
389.27
-0.001%
RUB/KZT
5.75
+0.005%
EUR/USD
389.27
-0.001%
EUR/CHF
389.27
-0.001%
EUR/JPY
389.27
-0.001%
GBP/USD
441.92
-0.005%
USD/CHF
334.71
-0.002%
USD/JPY
334.71
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.71 389.27 5.75
-0.002% -0.001% +0.005%
Рынки
Нефть Brent
61.11
+0.003%
Нефть WTI
54.22
+0.001%
Золото
1270.2
-0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1047
+0.016%
Жилье Астана
945
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
61.11 54.22 1270.2
+0.003% +0.001% -0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Евразийская интеграция: застой или развитие?

31.10.2017 14:40   1127   0 Автор: Мадия ТОРЕБАЕВА

В Москве начала работу XII международная конференция «Евразийская интеграция», организованная Евразийским банком развития. Главный вопрос, который обсуждали участники мероприятия на первом пленарном заседании - «Евразийская интеграция: застой или развитие?». С подробностями «Къ».

Выступая с приветственным словом председатель ЕАБР Дмитрий Панкин отметил, что сегодня наблюдается размежевание между странами ЕАЭС: политическое, культурное и языковое.

По словам председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, после кризиса 2008 года глобализация затормозилась, прежде всего на политическом уровне, тогда как экономическая глобализация наоборот демонстрирует рост. «Резкий рост объема глобальных данных, миграционных потоков и смещение производственных цепочек наблюдается под воздействием новых производственных технологий. Мы встраиваемся в цепочки глобальной стоимости. Страны ЕАЭС должны иметь свое место в этих цепочках», - говорит г-н Кудрин.

Кайрат Абдрахманов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в Сирии...
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда, прибывшего в рес...

Правда, по словам спикера, на этом пути много сложностей. «Сейчас интеграция идет на уровне региональных торговых соглашений. Но очевидно, что самые ведущие страны мира будут задавать тон в создании определенных стандартов и практик. Те страны, которые имеют большую долю в мировом ВВП, вот они и будут превалировать. Для РФ, чтобы выйти на темпы уровня роста, нам нужно в ближайшие 6 лет удвоить несырьевой экспорт. В прошлом году он составил $109 млрд, а нам нужно $220 млрд. Полагаю, в ближайшие 6 лет мы сможем удвоить сырьевой экспорт, снизить барьеры на его пути. В рамках ЕАЭС это делается системно, но нам нужно упростить барьеры и на внешних позициях торговых отношений и максимально упростить выход наших предприятий на экспорт. Структурная задача, которая стоит перед правительством России – удвоить наши предприятия, которые выходят на экспорт на международные рынки», - отметил Алексей Кудрин.

Материалы по теме

ЕЭК и Всемирный банк планируют реализовывать совместные проекты

Наталья Коржова: "Странам ЕАЭС необходимо создать единый финансовый рынок"

Кайрат Абдрахманов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в Сирии

Россия: Мы с пониманием относимся к решению Казахстана о переводе казахского языка на латинский алфавит

Участники встречи по урегулированию ситуации в Сирии прибыли в Астану

ЕЭК и Всемирный банк планируют реализовывать совместные проекты

В свою очередь, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян отмечает, что участникам ЕАЭС все время приходится переосмысливать, где мы находимся и куда двигаемся. «Я думаю, что вот этому направлению (единой глобализации – «Къ») альтернативы не существует. И наша задача в том, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса и граждан: снимать барьеры, чтобы люди и товары могли свободно передвигаться. Надо внедрять институты современной практики. Вопрос какими шагами двигаться вперед. Очевидно, что необходимы институциональные реформы».

Говоря о сложностях, возникающих на пути институциональных преобразований г-н Саркисян пояснил, что главная проблема заключается в том, что созданный странами ЕАЭС наднациональный орган, который по идее должен отражать интересы 5 стран-участниц, на деле не имеет никаких полномочий при разрешении конфликтных ситуаций. «Дело в том, что первоочередная каждого правительства - это решать свои собственные проблемы и граждан, бизнеса. Но здесь возникает конфликт интересов. Барьеры возникают – из-за того, что единые интересы переходят на второй план. Если есть конфликт интересов – нужно политическое решение. Поэтому сегодня самая актуальная задача – разрешение полномочий комиссии, и чтобы, соответственно, появилась и ответственность комиссии», - говорит Тигран Саркисян.

Наталья Коржова: "Странам ЕАЭС необходимо создать единый финансовый рынок"

Впрочем, с точки зрения председателя ЕАБР Дмитрия Панкина, передача функций – это, по сути, отказ от национальных интересов, что само по себе является очень серьезным шагом и его очень сложно сделать. Тоже, кстати, касается и банковской сферы.

Еще один важный вопрос, который поднял Дмитрий Панкин, затрагивает проблему согласования инвестиционных проектов. «Каждая страна развивает свою транспортную стратегию, а общей состыковки нет. Казахстан строит дорогу до Китая и упирается в бездорожье в РФ. Здесь, на мой взгляд, задача интеграции инфраструктурных проектов согласованных чрезвычайно важна. Кроме того, мы видим, что нам (ЕАБР – «Къ») на будущее необходимо выстраивание взаимодействия с другими крупными игроками, как к примеру, АБР», - говорит Панкин.

В целом, по мнению спикеров пленарной сессии «Евразийская интеграция: застой или развитие?», необходимо принимать во внимание разный, уже имеющийся опыт других стран. В частности, речь идет об опыте Европейского союза. Главное здесь, как отмечает Тигран Саркисян, обращаться к этому опыту, учиться на нем, но не копировать.

Кайрат Абдрахманов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в Сирии

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    61

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    60

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    236

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    299

  • 5. Мне все равно
    44

Цифра дня
49 019
тенге
составит минимальный размер пенсии в 2018 году
Цитата дня
Ситуация с авиационным керосином очень серьезная. Для того, чтобы вы понимали: в месяц авиакомпании в Казахстане нужно от 17,5 до 21 тысячи тонн керосина. Три нефтеперерабатывающих завода Казахстана вкупе покрывают только две трети потребностей всех организаций на авиационном рынке Казахстана. Соответственно, на одну треть мы зависим от поставок из-за рубежа
Питер Фостер
президент авиакомпании «Эйр Астана»
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное