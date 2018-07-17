Европейский Союз выделил более 10 млн евро на защиту прав детей-мигрантов

Европейский Союз выделил 10,5 млн евро в поддержку работ ЮНИСЕФ по защите прав детей в миграционных процессах, реализуемых в семи странах Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Выделенная сумма поможет детям мигрантам, насильственно перемещенным, оставленными родителями или опекунами, которые в поисках лучшей экономической возможности для обеспечения семьи мигрировали в другие страны.

Как сообщили в пресс-службе ЮНИСЕФ в Казахстане, новая программа по защите прав детей в миграционных процессах началась в Казахстане.

Программа, длительностью в 3 года, будет реализована совместно с Правительством Республики Казахстан, национальными и международными партнерами, УВКБ ООН и МОМ.

«Дети в миграционных процессах часто оказываются маргинальными в обществе. Они отрезаны от основных услуг и оказываются уязвимыми к насилию, эксплуатации и злоупотреблению. ЮНИСЕФ благодарит Европейский Союз за щедрый вклад, который поможет улучшить защиту прав детей, подверженных внутренней и внешней миграции, оказавшихся без сопровождения или разлученных, часто без доступа к услугам»,- сказал представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.

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В этой части спикер отметил, что Казахстан является транзитной страной, либо местом назначения для многих взрослых и детей, однако точное число детей мигрантов остается неизвестным.

«Вклад Европейского Союза окажет содействие Республике Казахстан в получении дополнительной информации по статусу детей в процессе миграции, повышении качества предоставления услуг с помощью защитных процедур миграции и принципов кейс-менеджмента, совершенствование учебной программы социальных работников, сотрудников правоохранительных органов и миграции, укрепление национальной законодательной базы. Это позволит практикам своевременно выявлять, направлять и помогать уязвимым детям в процессе миграции. Эта работа включает в себя обеспечение доступа детей и семей к психосоциальной поддержке и регистрации рождений, к здравоохранению и образованию», - пояснил он.