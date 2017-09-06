Европейский суд обязал Словакию и Венгрию принимать беженцев

Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев в соответствии с решением ЕС, сообщает Deutshe Welle.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель заявил, что Будапешт и Братислава должны признать это решение и начать прием мигрантов.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто назвал постановление суда «ужасным и безответственным». «Это решение ставит под угрозу безопасность и будущее всей Европы», — приводит его слова Reuters. Сийярто также добавил, что вердикт был вынесен не по юридическим принципам, а по политическим соображениям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, подчеркнул, что позиция его страны, несмотря на решение суда ЕС, остается неизменной.

Совет ЕС договорился распределить 120 тысяч беженцев по разным странам Евросоюза, включая Венгрию и Словакию, летом 2015 года. Оба государства, а также Чехия и Румыния проголосовали против этого, впоследствии Будапешт и Братислава подали иски в Европейский суд с требованием признать решение Совета недействительным.

Согласно определенным квотам, Венгрия должна была разместить на своей территории 1 294 человека, однако не приняла ни одного. В Словакию должны были приехать 902 человека, пока там оказались лишь 16 беженцев.