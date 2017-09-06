Валюта нал
USD 341.50 342.00
RUB 5.93 5.95
EUR 407.00 408.40
Валюта бирж
USD/KZT
341.22
-0.002%
EUR/KZT
407.31
-0.006%
RUB/KZT
5.94
-0.008%
EUR/USD
407.31
-0.006%
EUR/CHF
407.31
-0.006%
EUR/JPY
407.31
-0.006%
GBP/USD
444.61
-0.009%
USD/CHF
341.22
-0.002%
USD/JPY
341.22
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.22 407.31 5.94
-0.002% -0.006% -0.008%
Рынки
Нефть Brent
54.08
+0.013%
Нефть WTI
49.3
+0.013%
Золото
1344.2
-0.000%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1006
-0.014%
Жилье Астана
942
-0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.08 49.3 1344.2
+0.013% +0.013% -0.000%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Европейский суд обязал Словакию и Венгрию принимать беженцев

06.09.2017 17:19   905   0
Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев в соответствии с решением ЕС, сообщает Deutshe Welle.
 
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель заявил, что Будапешт и Братислава должны признать это решение и начать прием мигрантов.
 
Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто назвал постановление суда «ужасным и безответственным». «Это решение ставит под угрозу безопасность и будущее всей Европы», — приводит его слова Reuters. Сийярто также добавил, что вердикт был вынесен не по юридическим принципам, а по политическим соображениям.
 
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, подчеркнул, что позиция его страны, несмотря на решение суда ЕС, остается неизменной.
 
Совет ЕС договорился распределить 120 тысяч беженцев по разным странам Евросоюза, включая Венгрию и Словакию, летом 2015 года. Оба государства, а также Чехия и Румыния проголосовали против этого, впоследствии Будапешт и Братислава подали иски в Европейский суд с требованием признать решение Совета недействительным.
 
Согласно определенным квотам, Венгрия должна была разместить на своей территории 1 294 человека, однако не приняла ни одного. В Словакию должны были приехать 902 человека, пока там оказались лишь 16 беженцев.
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    89

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    154

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    54

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    9

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    28

Цифра дня
3,9%
составила инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года
Цитата дня
Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим! Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства. С Национального фонда деньги выделяются по программе «Нурлы жол», деньги передаются регионам. А мы вот к началу учебного года все еще в тендер играем. Надо в корне ломать это!
Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное