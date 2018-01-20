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Федеральное правительство США приостановило работу

20.01.2018 14:28   1729   0

Ровно в полночь с пятницы на субботу (11:00 по времени Астаны) истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят.

Поздно вечером в пятницу проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать необходимые 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились. Это произошло из-за того, что республиканцы и демократы не договорились по ряду параметров. Последние, в частности, требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда находилась различные промежутки времени. Самый короткий из них был равен трем дням. Рекордно длинный же составил 21 день - между 15 декабря 1995 года и 6 января 1996 года.

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Еще днем в пятницу президент США Дональд Трамп обсудил с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами Комитета начальников штабов Вооруженных сил США подготовку к возможной приостановке финансирования ряда видов деятельности федерального правительства в связи с отсутствием принятого Конгрессом бюджета или временной резолюции.

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Глава государства, согласно сообщению его пресс-службы, подтвердил намерение поддержать "увеличенное и прогнозируемое финансирование" военного ведомства "для обеспечения мира посредством силы". В связи с этим глава американской администрации заверил, что продолжит добиваться от Конгресса США одобрения военного бюджета, "восстанавливающего [боевую] готовность, увеличивающего размер" национальных ВС и модернизирующего их вооружения и технику, подчеркнул Белый дом.

Само же министерство обороны ранее заверило общественность, что бездействие законодателей никак не отразится на проведении контртеррористических операций в Афганистане, Ираке и Сирии. Более того, все, кто находится на активной военной службе, продолжат выполнять свои обязанности в обычном режиме. Однако жалование они не будут получать до того момента, пока Конгресс не примет решение компенсировать им этот период.

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Что касается сферы правопорядка, то она не должна сильно пострадать от прекращения федерального финансирования. Штат министерства юстиции сейчас составляет 115 тыс. человек, из них 95 тыс. продолжат работать и с наступлением понедельника.

У федеральных судов, включая Верховный суд, должно хватить средств, чтобы нормально функционировать в течение приблизительно трех недель.

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  • 5. Оздоровление банковской системы

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    149

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  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    44

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    168

  • 5. Оздоровление банковской системы
    84

Цифра дня
7,5
млрд долларов
составит общая сумма контрактов между США и РК
Цитата дня
Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим, нас - соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между США и Россией
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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