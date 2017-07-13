G20 в Гамбурге: развязать «морской узел» пока не удалось

Морской узел стал символом прошедшего с 7 по 8 июля в Гамбурге саммита G20. Предполагалось, что участники встречи в лице лидеров ведущих стран мира сумеют его успешно развязать. Но, судя по сообщениям мировых СМИ, сделать это не совсем удалось.

Анатолий Иванов-Вайскопф

Еще до начала работы саммита «большой двадцатки» наши немецкие коллеги высказывали предположение, что самое ожидаемое в политическом плане событие 2017 года будет сложным во всех отношениях. Во-первых, до последнего момента под вопросом оставалось участие во встрече глав ведущих стран мира — президента Бразилии Мишела Темера и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Последний так и не поехал в Гамбург, сославшись на кризис вокруг Катара. Во-вторых, не совсем было ясно, как поведет себя новый президент США Дональд Трамп. И не только на вероятной встрече с Владимиром Путиным после своих резких высказываний в адрес России, сделанных накануне в Польше, но и при общении с лидерами стран Европейского союза в вопросе об изменении климата. В-третьих, почти за неделю до саммита у немецких журналистов появилось подозрение, что приехавшие из разных стран мира во второй по величине город Германии анархисты и представители левацких организаций всерьез готовятся показать всем и вся, где находится ад. Надо заметить, что значительная часть высказанных нашими немецкими коллегами опасений, которые прямо или косвенно касаются РК, в определенной степени оправдалась.

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«Адские» разборки на улицах Гамбурга

Как и предполагалось, первыми очень «громко» заявили о себе антиглобалисты из числа так называемого «Черного блока». Вечером 6 июля, по разным оценкам, от полутора до двух тысяч радикально настроенных молодых людей приняли участие в масштабном марше протеста под общим названием «Добро пожаловать в ад». Уже через полчаса после его начала они спровоцировали серьезные столкновения с местной полицией. В ответ правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ. Однако это не остановило агрессивно настроенных людей, и очень скоро сначала окраины, а затем и центральная часть Гамбурга погрузились в хаос. Радикалы сооружали баррикады, жгли мусорные баки и автомобили, громили магазины, рестораны и кафе. В многочисленных стычках с левыми экстремистами, выступающими под лозунгами типа «Долой капитализм!», были ранены свыше 500 полицейских. Для подавления акций насилия власти Германии уже 7 июля, когда саммит «большой двадцатки» начал свою работу, были вынуждены в экстренном порядке перекинуть в Гамбург из других федеральных земель подкрепления к имеющимся на тот момент почти 20 тыс. полицейским и представителям спецслужб.

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В своем комментарии газете Bild Am Sonntag министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заметил, что «оргия жестокости», причинившая вред имиджу Германии, не должна остаться безнаказанной. В связи с этим он пообещал при содействии европейских структур найти предполагаемых преступников, используя все правовые средства. «Демократическое государство должно теперь продемонстрировать свою способность обороняться», — подчеркнул политик.

Шенген под вопросом

Обращает на себя внимание интересный факт, на который в социальных сетях отреагировали жители Гамбурга. Среди скрывших свои лица людей (что запрещено в Германии), громивших магазины и поджигающих машины обычных граждан, было немало тех, кто говорил на русском языке. Кроме того, наблюдалась явная координация действий вроде как разрозненных между собой групп погромщиков через популярные мессенджеры и все те же социальные сети. Учитывая слова главы германского МИДа, а также заявление федерального министра внутренних дел Томаса де Мезьера о необратимости наказания всех участников погромов в Гамбурге, можно предположить, что в ближайшее время Германия, а вслед за ней и другие страны Единой Европы примут решение об усложнении процедуры получения Шенгенской визы. Даже несмотря на то, что по словам де Мезьера, сотни готовых к насилию лиц являлись выходцами из Северной и Южной Европы. К примеру, возможно увеличение стоимости консульских сборов (сегодня для выезжающих в ФРГ граждан Казахстан она составляет 60 евро, а для граждан России — 30 евро — ред.), не исключено, что в анкетах для получения виз появится пункт с требованием указать точные адреса своих аккаунтов в популярных социальных сетях.

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Впрочем, если увеличение стоимости консульских сборов, учитывая инфляционные процессы в странах Евразийского экономического союза, выглядит пока несколько фантастически, то вероятность внесения в краткосрочной перспективе требований по указанию своих адресов в Facebook, Twitter или «В Контакте» достаточно велика. И не только странами Европейского союза и США. Дело в том, что на заседаниях прошедшего в Гамбурге саммита «большой двадцатки» лидеры ведущих стран мира уделили немало времени вопросу форсированного развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые оказывают все большее влияние на мировую политику и экономику. В итоговом коммюнике саммита G20 предполагается, что к 2030 году цифровые технологии займут доминирующее положение как в повседневной жизни подавляющего большинства жителей планеты, позволив им найти новые рабочие места, так и в сфере торгово-экономических отношений между странами мира. Отсюда и особое отношение лидеров «большой двадцатки» к безопасности использования ИКТ. Здесь подразумевается и эффективная защита потребителей от внешнего воздействия со стороны хакерских групп, и надежность сохранения прав интеллектуальной собственности, и прозрачность применения цифровых технологий в повседневной жизни, не допускающей не только финансирования, но и выражения поддержки терроризма и экстремизма. Учитывая данные тенденции, надо понимать, что в скором времени каждому человеку, прежде чем написать что-либо в социальных сетях, во избежание возможных неприятностей придется 100 раз подумать.

Стальное политическое решение

Любопытно, что мало кто из международных экспертов обратил внимание на еще один пункт итогового коммюнике G20, который непосредственно касается и интересов Республики Казахстан. В рамках достигнутого компромисса по свободе торговли с подчеркнутым верховенством норм Всемирной торговой организации (ВТО) лидеры «большой двадцатки» пришли к соглашению подготовить к ноябрю текущего года «конкретное политическое решение» о значительном сокращении с 2018 года производства стали с целью уменьшения ее избытка на мировом рынке. При этом, прежде всего страны Европы, с трудом переубедили не соглашавшегося с этим пунктом Дональда Трампа, который грозил ввести в пользу интересов промышленности США ввозные пошлины на сталь из Мексики, тем самым нанося ощутимый удар по европейскому автопрому, чьи сборочные линии находятся на территории южного соседа Соединенных Штатов. Очевидно, что у Казахстана нет американских возможностей сопротивляться решениям «большой двадцатки», а значит в случае принятия указанного выше политического решения один из флагманов отечественной промышленности, Карагандинский металлургический комбинат, в очередной раз окажется в затруднительном положении.

Впрочем, есть надежда, что наша страна выиграет при реализации плана на этот раз уже девятнадцати ведущих экономик мира по так называемому климатическому вопросу, с которым, кстати, Соединенные Штаты во главе с президентом Дональдом Трампом категорически не согласились. «Мы принимаем к сведению решение США выйти из Парижского соглашения. США объявили о том, что это позволит немедленно прекратить реализацию их текущего национального сотрудничества и подтверждает твердую приверженность к подходу, который снижает выбросы при поддержке экономического роста и улучшает энергетическую безопасность», — в частности указывается в заключительном коммюнике саммита G20. А между тем данный план предусматривает не только развитие «зеленых технологий» в области энергетики, где доминирующее положение в мире занимает соседний Китай, но и помощь развивающимся странам в диверсификации поставок своих энергетических ресурсов на мировые рынки. Тем самым Республика Казахстан может вполне рассчитывать на относительно устойчивое финансирование со стороны ЕС и США ее участия в проекте «Южный газовый коридор», предусматривающем поставки природного газа в Европу через страны Кавказа и Турцию.

Все внимание Африке

В остальном же, учитывая итоги прошедшего саммита «большой двадцатки», официальной Астане, похоже, придется опираться только на собственные силы и возможности. Ведь, судя по опубликованному гамбургскому коммюнике, лидеры стран G20 откажутся от масштабной помощи странам Азии и Латинской Америки в пользу государств Черного континента. Причин тому несколько. По мнению участников саммита в Гамбурге, именно африканские страны в силу слабой развитости их экономик в настоящий момент представляют наибольшую угрозу стабильности мирового сообщества. Речь идет и о периодически вспыхивающих в Африке эпидемиях особо опасных болезней и о большом потоке мигрантов, стремящихся найти лучшее место для проживания в благополучных странах Европы и США. Соответственно принято решение перенаправить существующие в мире свободные финансовые потоки на организацию в Африке современных систем здравоохранения и образования, а также создание большого количества хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Политическое лицемерие?

Что касается итогов столь ожидаемой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которую ведущие мировые издания окрестили самым главным событием саммита G20 в Гамбурге, то, пожалуй, пока нельзя сказать, что она позволила развязать тугой «морской узел» всемирных проблем. Да, по итогам прошедших более чем двухчасовых переговоров Трамп в своих знаменитых «твиттах» ни разу не назвал Россию «агрессором» по отношению к событиям на Украине и в Сирии. Что, безусловно, является серьезным прорывом в улучшении очень важных для мирового сообщества отношений между Россией и США.

Более того, стороны договорились о создании зоны деэскалации в юго-западной сирийской провинции Эс-Сувейда. Как результат — на некоторое время бои между правительственными войсками и «сирийской свободной армией» были приостановлены и в соседних южных провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Вот только если верить международным наблюдателям, перемирие это периодически нарушается, прежде всего, войсками Башара Асада. А раз так, то можно вполне допустить, что очень скоро в том же Twitter не без давления со стороны американского политического истеблишмента появится очередная запись от Дональда Трампа уже с выражением недоверия Российской Федерации. Косвенно на подобный исход указывает мнение сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио, заметившего по итогам обсуждения Трампа и Путина вопроса о якобы вмешательстве России в процесс президентских выборов в США и достигнутой договоренности в области обеспечения безопасности кибернетических систем, что «партнерство с Путиным в «группе кибербезопасности» сродни партнерству с Асадом в «союзе по уничтожению химического оружия». В общем, что бы там ни говорили, а до решения основных проблем мирового сообщества, которые организаторы саммита в Гамбурге отобразили в виде «морского узла», пока очень и очень далеко.

Фото: DANIEL REINHARDT, AFP