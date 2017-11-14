Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии перед Олимпиадой

Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии за неделю до Олимпиады и через неделю после Паралимпиады, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

"Только государства-члены ООН могут гарантировать спортсменам безопасность во время Олимпийских игр", - сказал президент МОК Томас Бах после принятия резолюции.

Консенсус о перемирии был достигнут после двухчасового обсуждения между государствами-членами ООН. Он касается Южной и Северной Кореи, а также будущих стран-хозяек Олимпиад: Японии, Китая, Франции, США.

В сообщении МОК говорится, что резолюция призывает хранить мир все нации на срок за неделю до Олимпиады и через неделю после окончания Паралимпийских игр. Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) в следующем году с 9 по 25 февраля 2018 года, Паралимпиада - с 8 по 18 марта.