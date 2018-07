Генеральный консул США Марк Муди о визах, образовании и дружбе

Открытая беседа «Къ» с генеральным консулом США в Алматы Марком Муди о визах в Соединенные Штаты, учебе в Америке и взаимоотношениях между людьми.

– Господин Муди, известно, что одной из основных функций Генерального консульства является выдача въездных виз. В августе 2015 года у нас произошла девальвация национальной валюты. Доллар резко подорожал от прежних 186 тенге до нынешних 340 тенге. Можно ли говорить, что девальвация сократила число граждан Казахстана, желающих посетить Соединенные Штаты?

– Знаете, эта самая девальвация произошла в день моего приезда в Казахстан. В то же время я не согласен, что она повлияла на желания казахстанцев посетить нашу страну. Напротив, за три года моей работы Генеральным консулом в Алматы число ваших граждан, пожелавших посетить Соединенные Штаты, умножилось.

– Стало больше, чем до девальвации?

– Да, это наблюдалось и в прошлом году, наблюдается и в этом году. Более того, количество заявок на получение американской визы имеет рекордный рост. До такой степени, что мы увеличили штат консульского отдела, чтобы успевать обрабатывать все поступающие заявки, число которых продолжает расти. Вероятно, связано это с тем, что мы теперь выдаем визы сроком на 10 лет, тогда как раньше выдавали на 5 лет, а до этого только на один год.

– Виза на 10 лет?! В середине 2000-х годов выдавали всего на один месяц…

– Визы всегда выдаются на определенный срок. Но есть ограничения по времени нахождения на территории США: насколько долго вы можете там остаться. Обычно это шесть месяцев, в особых случаях – год. Срок действия самой визы сегодня составляет 10 лет. Такое есть не у каждой страны. В результате – возможности получать визы сроком на 10 лет, увеличилось и число заявок.

– То есть, людей при этом не смущает, что стоимость американской визы составляет, кажется, $100…

– Для большей части людей последние шесть лет виза стоит $160.

– Но ведь эти $160 отнюдь не маленькие деньги для среднестатистического гражданина Казахстана.

– Ну да, согласен. Но так решили наши законодатели. И это во многом зависит от стоимости виз для посещения Казахстана американцами.

– Так ведь граждане США не платят за казахстанскую визу. Или не так?

– Они не платят за нахождение на территории Казахстана в течение 30 дней один раз год. Такая была у нас договоренность с правительством вашей страны, в ответ мы как раз и увеличили срок нашей визы до 10 лет. Но если граждане США хотят находиться в Казахстане более 30 дней, то они уже также платят за визу $160.

– Вот только Российскую Федерацию даже эти безвизовые 30 дней для американцев возмутили. Может ли гражданин США в рамках этого соглашения, получив штамп о пересечении границы Казахстана, в течение безвизового месяца съездить в другие страны Евразийского экономического союза?

– Честно говоря, не знаю. Поскольку я, в основном, работаю в южном Казахстане, с этими моментами просто не сталкивался.

– Хорошо, вернемся к теме виз для казахстанцев. Если число наших граждан, получивших американские визы, значительно возросло, то можно ли узнать: кого больше из них – студентов или чиновников?

– Ни тех и ни других. Больше всего казахстанцев едут по визам типа B-1/B-2. Это визы, которые выдаются для туристических поездок и для краткосрочных деловых командировок.

– С деловыми командировками понятно, а вот с туризмом – не совсем. Что можно посмотреть в Америке? Ведь она, скажем, не Западная Европа или Китай с их тысячелетней историей.

– Точной статистики, куда едут ваши туристы в США, у меня нет. Мои знания основаны на беседах с людьми. Чаще всего казахстанцы едут в Нью-Йорк, в Майами, в Лас-Вегас.

– Ну, да. Майами – это «Диснейленд», а Лас-Вегас – казино.

– Среди бизнесменов, в основном, популярны поездки в Нью-Йорк, Хьюстон – потому что там нефть и газ, ну и Чикаго, поскольку это финансовый центр США.

– В Вашингтон мало кто едет?

– Бизнесмены туда редко едут, а вот туристы – да, часто посещают.

– А как все же насчет студентов? Много молодых граждан Казахстана едут в США на учебу?

– В данный момент в наших школах и университетах учится несколько тысяч молодых казахстанцев. И, по-моему, сейчас ваших студентов в США стало больше. Связано это с тем, что у ваших школьников стал популярным английский язык. Влияние оказывает и введение в образовательную систему трехъязычного плана Назарбаева. Потому что если у человека есть знание английского языка, ему легче поступить в американское высшее учебное заведение. Количество желающих и количество тех, кто действительно могут успешно окончить обучение в наших лучших университетах, сейчас больше, чем раньше.

– Даже несмотря на такие большие деньги за обучение, которые просит, например, Гарвард? Там же, кажется, о $60 тысячах в год идет речь?

– Гарвард – это действительно дорого. И для американцев тоже дорого! Но у нас в Америке есть университеты, где стоимость обучения не такая большая. В основном это государственные, городские институты и высшие учебные заведения отдельных штатов. В них стоимость обучения составляет около $4 тысяч в год. Вот, например, в моем штате Миссури в городе Сент-Луис есть государственный университет штата, обучение в котором составляет $16-17 тысяч в год.

– Ну это тоже далеко не дешево для казахстанцев.

– Да, но это гораздо дешевле, чем в Гарварде или в частных университетах США! А есть еще городские университеты. Например, университет города Сент-Луис. Там уже обучение стоит около $5 тысяч в год.

– Кстати, а в каком случае гражданам Казахстана могут отказать в получении американской визы? В социальных сетях немало рассказов о том, как им без каких-либо объяснений в поездке в США попросту отказали. Может, есть какие-то особые критерии, вроде не замужем-не женат, или наличие, скажем, окладистой бороды?

– Ну, с бородой никак не связано. Это я могу сказать точно! Раньше я работал в консульском отделе в Тбилиси. Правда, это было 20 лет назад, но наши законы с тех пор сильно не изменились. Так вот, по нашему законодательству во время собеседования сотрудник консульского отдела обязан объяснить подавшему заявку человеку причину отказа в получении визы. Ему также будет направлено официальное письмо, где причины отказа будут указаны в письменном виде. Причины же отказа бывают разными. Раньше чаще всего отказывали из-за членства в нацистской партии Германии и других фашистских движениях. Сейчас отказывают в получении американской визы по двум основным причинам. По нашим законам мы должны предполагать, что каждый желающий поехать в Америку потенциально может стать эмигрантом. Поэтому каждый человек, подавший заявку на получение визы, должен показать, что у него есть крепкие, тесные деловые и семейные связи со своей родиной, которые не дадут ему остаться в Соединенных Штатах.

– Это первая причина. А какая вторая?

– Вторая причина, это каждый должен показать, что у него есть средства на поездку. Иногда люди не могут объяснить, откуда у них деньги, чтобы поехать на три недели, например, в Нью-Йорк.

– Как откуда? У родственников занимают, у друзей.

– Возможно, но они должны открыто рассказать о происхождении своих денег. Часто так бывает, что люди приходят в консульский отдел и не могут ответить на простые вопросы. Например, я спрашивал: вот вы работаете механиком и получаете приблизительно $400 в месяц, а собираетесь ехать на три недели в Диснейленд, Майами. Это же стоит приблизительно $3000. Как вы собрали такие деньги, на какие доходы?

– Как? Накопили!

– Хорошо! Но объясните это четко, ничего не скрывая. Так и сказать – мы это давно запланировали, собирали деньги в течение пяти лет. Кроме этого, скажем, я в деревне выращиваю яблоки, которые продаю. Надо просто объяснить! Но иногда люди стоят, молчат и не могут ничего сказать.

– Понимаете, сейчас в Казахстане много людей получают меньше $500. И если им задать вопрос о происхождении $3 000 для поездки в Майами, многие растеряются, поскольку нередко они работают одновременно сразу в нескольких местах.

– Да-да, это понятно! Бывает, что и на свадьбу родители собирают своим детям полторы тысячи долларов на поездку куда-нибудь. Это обычное явление. Просто надо об этом сказать, чтобы у нас не было каких-либо сомнений.

– Сомнения возникают, поскольку, приехав в Америку, люди стараются там остаться? Это часто случается?

– Люди действительно остаются. Сейчас в США нелегально проживает приблизительно от 11 до 13 миллионов человек. Из разных мест: из Латинской Америки, из России, из Франции, из Дании, из Африки.

– А сколько казахстанцев, по вашим подозрениям, находятся в США нелегально? Скажем, они вроде должны вернуться, но этого не сделали.

– К сожалению, я не владею информацией такого рода. Это в юрисдикции Департамента внутренней безопасности. У них есть официальный веб-сайт, где можно узнать некоторые цифры. Но и там нет детальной информации.

– Хорошо, а если человек поехал в США, но вовремя не вернулся, а через некоторое время к вам за визой обращаются его брат или сестра, чтобы переехать к нему для нелегального проживания. Как Вы решаете эту проблему?

– Если к нам придет, например, его двоюродный брат, мы, конечно, не сможем узнать их родственную связь. Но если через некоторое время придет за визой его жена, мы обязательно спросим: ваш муж шесть месяцев назад уехал в Америку, он вернулся? А если она появится с детьми, при этом они все хотят поехать в США, то у нас наверняка появятся сомнения.

– В Вашей практике уже такое случалось?

– Ну, да! Это было и в Грузии, когда я там работал. Случается это и здесь, в Казахстане. На самом деле это повсеместная проблема.

– Кстати, Вы в Казахстане уже три года. И за это время отношения между Россией и Америкой сильно изменились далеко не в лучшую сторону. На Ваш взгляд – это противостояние как-нибудь отражается на взаимоотношениях между гражданами США и Казахстана, учитывая, что немало казахстанцев находятся под влиянием кремлевской пропаганды из-за общего с Россией информационного пространства?

– Я бы сказал, нет. Казахстан – это же независимое государство. А Америка стремится иметь хорошие отношения со всеми. И с Россией, и с Казахстаном, и с Китаем. Вот вы же были на фестивале Go Viral, который прошел в Алматы две недели назад?

– Да, но сложилось впечатление, что этот фестиваль собрал людей, которые позитивно относятся к Соединенным Штатам.

– Но это не был американский фестиваль. Это был международный фестиваль. Там были спикеры и участники из всех стран Центральной Азии, из Европы, из США, из России.

– Но вместе с тем, это те люди, которые равняются на Америку.

– Я думаю, что все проще. Это были те люди, которые просто хотели участвовать в фестивале, нацеленном на внедрение новых технологий, на активное использование социальных медиа, на изучение новой волны в информационной сфере, особенно в режиме online. И сложно сказать, любят ли эти люди Америку. Возможно, что и нет.

– Честно говоря, как-то не было заметно, чтобы участники фестиваля отрицательно относились к Соединенным Штатам. Но вот в быту встретить людей с антиамериканскими настроениями можно достаточно часто. Потому и возникает вопрос: не почувствовали ли Вы в рамках идущей информационной войны между США и РФ какого-либо недопонимания?

– На нашей странице в Facebook иногда встречаются негативные высказывания в адрес Америки. Но я считаю: судя по содержанию этих высказываний, это так называемые тролли.

– О, Генеральное консульство тоже с ними сталкивается?

– Да-да! Все потому, что их комментарии имеют абсолютно одинаковое содержание на наших страницах и здесь в Алматы, и в Астане, и в Душанбе, и в других городах бывшего Советского Союза. Иногда мне кажется, что этих людей просто нет в природе. Вообще, я три года здесь в Алматы, много путешествую. Был в разных городах Казахстана: в Кызылорде, Талдыкоргане, Шымкенте, Туркестане, Аральске, в различных селах. И за все это время я ни разу не встретил человека, который бы действительно плохо относился к Соединенным Штатам. Да, есть люди, считающие, что, например, лучшие портные сейчас находятся в России, но и среди них нет ни одного человека, который был бы уверен, что Америка – это что-то от дьявола или всеобщий враг. Никогда не видел и не встречал!

– Знаете, обратил внимание на такой нюанс: в начале 90-х годов, когда в Казахстане появились первые американцы, то они были очень общительными людьми. Они открывали для себя новый мир за «железным занавесом» и всегда улыбались. Но сейчас это уже не так. Немало американцев, которые сюда приезжают, выглядят настороженными и даже напряженными. С чем это связано? Есть какие-то установки или сказываются проблемы общемирового характера?

– Честно говоря, я не знаю. Установки точно нет. Возможно, это связано с тем, что в начале 90-х – а я в тот момент жил в Латвии и других странах Балтии – приезжающие тогда в Советский Союз люди были несколько иными. Да, для американцев СССР был тогда настоящей экзотикой. Из-за того, что Советский Союз был закрытой страной, мы про него ничего не знали. Мне кажется, что в то время люди из Америки были более открыты новому.

– Это как сейчас наша молодежь была открыта всему новому на прошедшем фестивале Go Viral. Да, кстати, довелось общаться с нашими пенсионерами по поводу фестиваля, показывал им фотографии. Первая их реакция – это американская пропаганда. Вот почему так?

– Я думаю, что это существующий разрыв во взглядах между поколениями. Формат фестиваля Go Viral, как и другой фестиваль – Almaty Mini Maker Faire, сильно отличается от обычных мероприятий, которые здесь проводятся в виде семинаров, лекций или «круглых столов». Ну, вы знаете, это где все сидят, а кто-то один что-то там читает, не глядя на людей. Такие фестивали, как Go Viral и Almaty Mini Maker Faire, для людей, привыкших сидеть за столами и видеть перед собою трибуну, выглядят несколько странными. И наверняка вы обращали внимание, что участники этих фестивалей – молодые люди в возрасте до 30 лет – сами выбирали себе лекторов и создавали себе программу участия в мероприятии. Мы считаем, что они прошли успешно. Если в прошлом году, например, на фестивале Go Viral у нас было почти тысяча участников, то в этом году их число увеличилось более чем в два раза. Мы рассчитываем, что Go Viral будет проводиться в течение и последующих трех лет.

– Как-то не совсем уверенно Вы это сказали...

- Ну, вы знаете, я уезжаю. В августе у меня завершаются полномочия. Прибудут новые сотрудники, будут новые идеи и новые проекты.

– И Вы не знаете, кто придет вместо вас?

- Знаю. Я уже даже ужинал с ним. Обычно каждый наш сотрудник знает, кто придет вместо него. Порой за год или два до ротации.

– Может «по секрету» расскажите прессе о ком речь идет?

– Вот этого говорить нельзя. Придет время и о новом Генеральном консуле в Алматы будет объявлено официально. Подождите немного.

– Замечательно. Тогда последний вопрос. Доводилось ли в Вашей практике сталкиваться с человеком, который в процессе общения с американцами менял свое отношение к США от полного неприятия, вроде «Америка – враг всего человечества №1», до исключительно положительных откликов о Соединенных Штатах?

– Если говорить о Казахстане, то с ненавидящими Америку людьми я здесь ни разу не сталкивался. Но вот 20-25 лет назад в других странах бывшего Союза мне такие люди встречались. Довольно часто. Но по ходу нашего общения они понимали, что американцы такие же люди, как они. Мы тоже не против посидеть за праздничным столом, мы заботимся о своих детях, любим гулять по парку и смотреть на розы. И да, это общение привело к тому, что в нашем лице американцев не стали видеть в качестве врагов. Просто у нас другое мнение и другой опыт восприятия мира. По-моему, мы все граждане одной планеты и имеем хорошие связи между собой, несмотря на то, что раньше друг с другом не встречались. У нас много общего. Нам только надо открыто поговорить друг с другом.