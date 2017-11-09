Глава Алматы ответил на критику о перекопанных улицах

Аким Алматы Бауыржан Байбек ответил на критику о перекопанных улицах сегодня в ходе пресс-конференции в СЦК.

Градоначальник отметил, что в 2017 году были начаты системные преобразования формирования открытой, благоприятной, комфортной городской среды.

«Объем работ, проделанных нами за год, по оценкам экспертов, обычно реализуется в течение пяти лет. Но, как говорится, у нас нет времени на то, чтобы раскачиваться. Надо проводить ускоренную модернизацию. Нам уже в 2050 году надо войти в 30-ку, а так как Алматы - это пятая часть экономики и треть налогов, город должен первым войти в 30-ку», - цитирует МИА «Казинформ» Бауыржана Байбека.

Сегодня, по словам акима, согласно западным стандартам уже модернизирована треть исторического центра, в том числе улицы Панфилова, Жибек жолы, площадь «Астана».

«На прошлой неделе мы высадили 843 дерева. Эти улицы соответствуют всем международным высоким стандартам. Весной следующего года завершается реконструкция новой площади также по международным стандартам. Завтра открываются улицы Байсеитовой и Тулебаева после реконструкции. Для каждого алматинца это дорогие улицы, имеющие большое сакральное историческое значение. С учетом огромной поддержки горожан эта работа нами будет продолжаться», - проинформировал глава мегаполиса.

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Он также подчеркнул, что таким образом будут модернизированы 170 га исторического центра в границах проспекта Райымбек, Достык, проспекта Абая, набережной реки Есентай.

Как отмечается, к настоящему времени уже разработано 593 проекта, в которых учитывается возможность горожан свободно передвигаться.

«В этом году была сильная критика о том, что все перекопали. Мы объяснили: потерпите три месяца, зато потом 5-10 лет будете радоваться этим улицам. Так и произошло. На старте проекта не все горожане однозначно восприняли эту работу. Звучала критика в соцсетях, отдельных СМИ, но, как мы говорим, люди всегда находят равновесие. Все новое - оно всегда мешает. Чтобы сдвинуться вперед, нужно расчистить место, и это всегда болезненно. Сегодня все изменилось, эти места стали любимым местом отдыха алматинцев», - сказал Бауыржан Байбек.

Градоначальник уверен, что модернизированные улицы генерируют больше дохода для МСБ, расположенного в этих местах.

«Бизнес процветает там, где гуляет много людей. То есть, когда человек едет на машине, он не тратит деньги, а просто проскакивает. А когда он гуляет с детьми - он тратит деньги. И вот эти улицы сегодня генерируют потоки. Так, выручка кафе и ресторанов увеличилась почти на 40%. Понятно, летом их бизнес пострадал, клиенты не приходили, было пыльно и шумно, но сейчас они все благодарят. Повысилась инвестиционная привлекательность. Открываются новые бутики, места быстрого питания. Даже квартиры, которые там были, их стоимость выросла на 30%», - сообщил аким.

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Аким Алматы заявил, что работа по модернизации улиц продолжится, несмотря на критику со стороны жителей.

«Иногда говорят, что акимат не спрашивает мнения горожан. Но когда мы два года назад все обсуждали, многим казалось, что это просто обсуждают, чтобы отвлечь внимание. Я всем говорю: читайте программу «Алматы-2020», там есть индикаторы. Мы просто это исполняем. Население нам дало мандат доверия, мы приняли программу, и мы будем неуклонно по ней двигаться, нравится это кому-то или нет, потому что это все одобрено программой «Алматы-2020», - резюмировал он.