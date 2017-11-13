Глава антидопинговой комиссии IWF: Не ищите политику в дисквалификации Казахстана

Председатель антидопинговой комиссии Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Патрик Шамаш не видит политической подоплеки в решении о годичной дисквалификации национальных сборных 12 стран по этому виду спорта, в числе которых оказалась и сборная Казахстана.

Решение об отстранении на год от соревнований под эгидой IWF сборных Казахстана, России, Китая, Беларуси, Азербайджана, Турции, Молдовы, Армении и Украины было принято еще летом прошлого года на заседании исполкома Международной федерации в Грузии, а окончательно было утверждено и вступило в силу после аналогичного заседания осенью этого года в Румынии. Все дисквалифицированные страны были наказаны за три и более положительных результатов своих атлетов при перепроверке допинг-проб с Олимпиад 2008-го и 2012 годов.

Казахстан свое извещение получил в 20-х числах октября, с этого момента и начала действовать дисквалификация, из-за которой казахстанские тяжелоатлеты пропустят чемпионат мира в Анахайме.

"Я не вижу в этом политической подоплеки, это чисто спортивное решение, - заявил Патрик Шамаш на Международной антидопинговой конференции IWF в Астане 13 ноября. - Есть девять стран, в которых было зафиксировано больше четырех положительных допинг-проб, и они лишены права выступить на Чемпионате мира. Мы хотим вместе строить новое будущее и бороться за чистоту спорта. Я уверен, что Казахстан, как и многие другие страны, примет правильное решение, что вновь выведет страну на арену тяжелой атлетики", - добавил он.

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По заверениям председателя антидопинговой комиссии Международной федерации, каждый раз, сталкиваясь с положительными пробами атлетов, покоривших олимпийские вершины, он "испытывает шок". В частности, по его заверениям, у него есть понимание, почему казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, лишенный из-за положительных повторных допинг-проб "золота" Пекина (Игры 2008 года) и Лондона (Олимпиада-2012), поддерживается казахстанскими болельщиками и властями.

"Я понимаю, что для вас это великий чемпион, просто это была его вина или вина тренера или докторов, - заметил г-н Шамаш. - Все пробы, которые были взяты в Пекине и Лондоне, они уже ясные, но не нужно оглядываться на него, нужно идти дальше и принимать меры, чтобы это не повторялось и чтобы сделать спорт "чистым". Нам нужен Казахстан, но нам нужен Казахстан "чистым" в тяжелой атлетике", - добавил он.

Генеральный секретарь же Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин заметил, что Илья Ильин, решение о дисквалификации которого до сих пор не принято и не имеет официально очерченных сроков, вполне может принять участие в следующих Летних Олимпийских Играх в 2020 году в Токио. По крайней мере, это следует из тех документов по Ильину, которые существуют на данный момент.

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"Я лично участвовал в слушаниях по делу Майи Манезы, Светланы Подобедовой, Зульфии Чиншанло, Ильи Ильина, которые состоялись ранее. Процесс вынесения решения составляет от месяца и более (слушания по Ильину прошли 6 октября - Къ). Говорить о том, выйдет ли решение на следующей неделе, не может никто. Думаю, что оно будет намного позже, - сказал г-н Мустафин. - По Ильину могу сказать, что его кейс мало в юридическом плане отличается от Майи Манезы, которая получила два года дисквалификации и сохранения всех своих неолимпийских достижений", - добавил он. .

Одновременно представитель казахстанской федерации рассчитывает на то, что юношеская сборная Казахстана по тяжелой атлетике сможет выйти на международные соревнования гораздо раньше взрослой, срок дисквалификации которой истечет 19 ноября следующего года. По его словам, национальная федерация сейчас прорабатывает возможные механизмы такого решения.

"У нас есть четкий план, как соответствовать ряду критериев и побыстрее снять дисквалификацию с юношеской сборной, чтобы они в хорошем психологическом настроении готовились к Юношеским Олимпийским играм (в октябре 2018 года в Аргентине - Къ)", - считает Мустафин.

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В то же время, по его признанию, на национальном уровне продолжают выявлять факты применения допинга: в 2016 году таких казахстанских спортсменов было шесть, а в текущем - семь человек. По его словам, к спортсменам будет применено серьезное взыскание. Будет наказано и их спортивное окружение (тренеры, медицинская группа и другие) - от дисциплинарного наказания до увольнения.