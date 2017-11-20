Глава антикоррупционного ведомства отчитался о проделанной работе

Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Кайрат Кожамжаров доложил президенту о результатах деятельности Агентства за 10 месяцев текущего года. И проинформировал главу государства о предпринимаемых мерах по проведению антикоррупционной политики.

Он обратил внимание на высокие оценки хода ее реализации со стороны международного экспертного сообщества.

«За 10 месяцев текущего года было возбуждено 3400 уголовных дел, из них 1000 дел было передано в суды. Из 15 млрд тенге причинённого ущерба, 11 млрд тенге возвращено государству. Наложен арест на имущество на сумму более 7 млрд тенге», - доложил Кайрат Кожамжаров.

Нурсултан Назарбаев отметил важность формирования в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции. Он также подчеркнул необходимость рационального и прозрачного использования бюджетных средств. В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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