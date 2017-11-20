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Глава антикоррупционного ведомства отчитался о проделанной работе

20.11.2017 19:45   1456   0

Нурсултан Назарбаев  провел встречу с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым, сообщает пресс-служба Акорды

В ходе встречи Кайрат Кожамжаров доложил президенту о результатах деятельности Агентства за 10 месяцев текущего года. И проинформировал главу государства о предпринимаемых мерах по проведению антикоррупционной политики.

Он обратил внимание на высокие оценки хода ее реализации со стороны международного экспертного сообщества.

«За 10 месяцев текущего года  было возбуждено 3400 уголовных дел, из них 1000 дел было передано в суды. Из 15 млрд тенге причинённого ущерба, 11 млрд тенге возвращено государству. Наложен арест на имущество на сумму более 7 млрд тенге»,  - доложил Кайрат Кожамжаров.  

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Нурсултан Назарбаев отметил важность формирования в обществе  нетерпимости к проявлениям коррупции. Он также подчеркнул необходимость рационального и прозрачного использования бюджетных средств. В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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  • Источник:
  • пресс-служба Акорды
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В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
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тысяч тенге
в среднем должен банкам каждый работающий казахстанец
Цитата дня
Много обсуждается, что банки аффилированные, что за каждым банком стоят люди, и за Halyk bank тоже. Но думаю, что очень важна процедура управления. Мы все работаем в одинаковых законодательных условиях, в одной макроэкономической среде. Но почему кто-то позволяет себе злоупотреблять законодательством, а кто-то нет? Вопрос, в первую очередь, к акционерам и к тому, как они выстраивают корпоративное управление. Когда в управление приходят ни дня не работавшие в банке люди и начинают принимать очень рискованные решения, потом возникает много вопросов
Умут Шаяхметова
председатель правления Halyk Bank
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