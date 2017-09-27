Глава Дагестана планирует подать в отставку

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что намерен уйти в отставку.



"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня. Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов", — заявил Абдулатипов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

В качестве основной причины отставки Абдулатипов назвал возраст.

"Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась", — заявил глава республики.

По его словам, он предложил несколько кандидатур на свой пост. При этом Абдулатипов подчеркнул, что окончательное решение примет президент.

Абдулатипов возглавлял Дагестан с 2013 года. Его отставка может стать уже четвертым увольнением главы региона с начала недели. Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку самарского губернатора Николая Меркушкина. Также сегодня о своей отставке объявил глава Красноярского края Виктор Толоконский.

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Вице-премьер Дмитрий Козак предположил в беседе с журналистами, что еще несколько глав регионов могут покинуть свои посты в ближайшее время.