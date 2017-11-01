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Глава государства провел встречу с Королем Иордании

01.11.2017 14:41   646   0

Нурсултан Назарбаев подчеркнул рост взаимодействия в различных секторах экономики, таких как сельское хозяйство, фармацевтика, оборонная отрасль.

Глава государства особо отметил роль Иордании и лично Короля Абдаллы II в процессе установления мира и безопасности на Ближнем Востоке.

- Вы являетесь послом мира, продолжателем роли Вашего отца Хусейна. Казахстан также пытается играть эту роль в своем регионе. Мы являемся одним из лидеров антиядерного движения, - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, оценив миротворческую деятельность Короля Иордании, вручил ему международную премию «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность».

- Это признание Ваших заслуг и надежда на то, что в условиях конфликтов Вы продолжите играть миротворческую роль, которая сближает народы. Ваша страна также принимает активное участие в Астанинском процессе. Иордания приняла более одного миллиона сирийских беженцев, вы оказываете финансовую и гуманитарную помощь Сирии. Я думаю, что весь мир должен оценить это, - сказал глава государства.

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В свою очередь Король Абдалла II поблагодарил президента Казахстана за приглашение и выразил признательность за врученную ему награду.

Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Королем Иордании

Король Иордании особо подчеркнул доверительный характер сложившихся отношений между двумя странами и указал на важную роль Нурсултана Назарбаева в мирном урегулировании международных конфликтов.

- Мы очень ценим, что Вы делаете этот мир более совершенным и безопасным. Ваше лидерство очень важно для всех, - сказал Абдалла II.

В завершение Король Иордании от имени своего народа выразил благодарность главе государства за поддержку и осуществляемую им миротворческую деятельность.

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  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    65

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    259

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
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Питер Фостер
президент авиакомпании «Эйр Астана»
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