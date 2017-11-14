Глава Казахстана поручил развивать инфраструктуру Астаны

Вопрос дня

В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?