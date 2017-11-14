Глава Казахстана поручил развивать инфраструктуру Астаны

Сегодня Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», сообщает сайт Акорды.
В ходе посещения главе государства было доложено об основных результатах проводимой работы в сфере архитектуры и градостроительства столицы.
Нурсултан Назарбаев также ознакомился с планами строительства ряда инфраструктурных объектов, в том числе социально-культурного назначения.
Глава государства отметил необходимость принятия дальнейших мер по развитию и совершенствованию инфраструктуры столицы.
В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.