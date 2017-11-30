Глава Казахстана поздравил нового президента Кыргызстана с победой на выборах

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Акорды.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, по просьбе кыргызской стороны Нурсултан Назарбаев провел встречу с Сооронбаем Жээнбековым, в ходе которой глава Казахстана поздравил президента Кыргызстана с победой на выборах.

Казахстанский лидер отметил, что странам необходимо установить родственные и братские отношения.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время рабочие группы правительств двух стран проработают и подпишут Дорожную карту. После завершения данной работы, согласно обращению кыргызской стороны, будут решены существующие вопросы на казахстанско-кыргызской границе.

«Мы будем осуществлять совместный контроль границы с участием казахстанской и кыргызской сторон, а также представителей ЕАЭС. Такую же процедуру целесообразно определить и для кыргызско-китайской границы», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он пригласил президента Кыргызской Республики в Казахстан с официальным визитом.

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Сооранбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поздравление и приглашение посетить Казахстан.

«Мы обсудили вопросы взаимодействия наших стран и пришли к единому мнению по ряду позиций. Я попросил, несмотря на существующие проблемы, открыть границу под мою персональную ответственность», - сказал президент Кыргызстана.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что необходимо решать все возникающие вопросы в конструктивном ключе.