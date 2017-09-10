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Глава Казахстана призвал исламский мир к модернизации сознания

10.09.2017 12:38   574   0

Нурсултан Назарбаев призвал исламский мир к модернизации сознания населения.

«В этом году мы начали реализацию программы «Рухани жангыру», в рамках которой мы развиваем общественное сознание нашего населения, прагматизм и другие связанные с этим вопросы. Я думаю, что исламскому миру тоже нужна такая модернизация, потому что человечество стоит перед 4-ой индустриальной революцией», -сказал Президент.

По словам Главы государства, исламский мир должен оказывать поддержку ученым в их работе. Для этого он объявил об учреждении специальной Премии ОИС по науке и технологиям.

«Нужно понимать и поддерживать изыскания наших ученых, в этих целях в рамках ОИС мы приняли решение о Премии для наших ученых. Сегодня, мы как раз вручим первую Премию. Мы должны развивать инновационный кластер, который является основой экономического устойчивого развития. И Казахстан такой кластер создал на базе Назарбаев Университета. Я призываю всех ученых-исследователей работать в рамках подобного кластера», - сказал Нурсултан Назарбаев.

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Также, глава Казахстана призвал собравшихся в рамках научно-технологического Саммита ОИС глав государств разработать конкретный план действий.

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«В его рамках можно было бы создать специальный совет Организации исламского сотрудничества по вопросам взаимодействия и развития. Также было бы правильным создание общего Научно-информационного фонда На сегодняшний день, учитывая динамично развивающуюся религию, в 21 веке ислам станет самой распространенной религией. Наша главная задача - воспитание интеллектуальной элиты, которая бы служила исламской цивилизации и реализовала бы новое видение. Однако мы видим, что сегодня на научные разработки выделяется только полпроцента от ВВП. Это, конечно, очень низкие показатели», - подчеркнул президент Казахстана.

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