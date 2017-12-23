Глава Казахстана рассказал, насколько оправданы траты в ЭКСПО и Универсиаду

23 декабря в ходе встречи с представителями отечественных СМИ Нурсултан Назарбаев рассказал, насколько оправданы траты в ЭКСПО-2017 и Универсиаду в Алматы.

Как известно, в 2017 году Казахстан провел зимнюю Универсиаду и Международную выставку «ЭКСПО».

В студии президенту был задан вопрос: «Не слишком ли много денег было потрачено на проведение данных мероприятий. И насколько оправданы эти инвестиции?»

«Если постоянно отвечать на такие вопросы, когда ты ставил цель, то до этой цели ты никогда не дойдешь. Только и будешь ходить и отвечать на вопросы. «А зачем столицу переносить?». Был же вопрос. А теперь вы живете в миллионном городе. Всего за 20 лет сделали. Сейчас вопрос уже не задают. А все время ведь задавали. Вот так же и любое новое дело всегда внедряется не так просто. Проходит время – видят, чувствуют, тогда и признаётся», - ответил глава Казахстана.

«Конечно, затратили, но затратили для Универсиады, для Алматы. Я давно хотел построить эти объекты. Алматы – двухмиллионный город. Ему нужны две ледовых арены, ему нужны эти спортивные комплексы. 1748 квартир построены были – все сейчас передали алматинцам, которые стояли в очереди, особенно нуждающимся. Спортивные комплексы остались, и, как мне доложили, после проведения Универсиады людей, которые хотят заниматься зимними видами спорта, стало больше на 60%. Это означает, что много молодежи мы привлечем к этому замечательному виду спорта», - прокомментировал президент.

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Он также прокомментировал строительство столицы Казахстана.

«Строительство Астаны тоже требовало денег. Но сегодня город Астана каждый год вносит в бюджет страны один триллион тенге. Все это возвратится в очень короткое время, и мы обогатили страну на целый новый город», - цитирует Zakon.kz главу государства.

Он прокомментировал и проведение международной выставки «ЭКСПО-2017».

«В выставке приняли участие 115 стран. Это в 2 раза больше, чем мы ожидали. Ее посетили 4,5 млн человек. Все гостиницы были полные. Все объекты МСБ на этом заработали. Спонсоры давали денег, сэкономлена была половина намеченных средств. Я думаю, мы построили целый район города Астаны сейчас, прекрасный район. И это все остается служить людям. Мы сидим сейчас в сфере Нур Алем, главном здании нашей экспозиции, оно остается как музей. И сегодня, чтобы вы знали, каждый день 600 человек посещают эту сферу, в субботу-воскресенье – по 2 тысячи человек посещают», - рассказал Нурсултан Назарбаев.