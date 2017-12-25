Президент Казахстана встретился с главой Кыргызстана

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провел официальную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Акорде.

Во время встречи президент Казахстана отметил, что ни разу не предпринимал никаких действий во вред Кыргызской Республике.

«Я лично, Казахстан, ни разу не говорил плохого о Кыргызстане и ни разу не предпринимал каких-либо действий во вред Кыргызстану. Это правильно. Потому что мы приходим и уходим, а соседские страны остаются. Они существовали и до нас. Иначе где наши предки? Задача каждого поколения передать узы дружеских отношений следующему. Поэтому добро пожаловать! Народ Вас избрал, поздравляю Вас», - цитирует «МИА Казинформ» Нурсултана Назарбаева.

Он также подчеркнул, что Казахстан готов решать все поставленные вопросы.

«Пусть ваш официальный визит в Казахстан по моему приглашению станет продуктивным для дружбы двух стран в будущем. Мы ждали Вас, встречаем с радостью. Казахстан готов решать все поставленные вопросы. Мы работаем в таких условиях 26 лет независимости», - сказал глава Казахстана.

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