Глава Казахстана выразил готовность поддержать Россию в условиях санкций

Сегодня в ходе встречи с зарубежными инвесторами в Костанае Нурсултан Назарбаев высказался о санкциях против России.

«Уже завтра я встречаюсь с Владимиром Путиным на региональной конференции. И сейчас, в условиях тяжелых санкций против России, мы должны ее поддержать», - цитирует МИА «Казинформ» Нурсултана Назарбаева.

Он также подчеркнул, что сегодня Казахстану, в связи с текущей обстановкой в мире, нужно сделать акцент на развитии инновационных технологий.

Глава государства напомнил и о необходимости продолжения работы по увеличению сектора малого и среднего бизнеса, отметив что на сегодняшний день одним из важных направлений работы остаётся увеличение показателей МСБ и обеспечение занятости населения.

«Атамекен» сейчас реализует очень хорошую обучающую программу «Бастау бизнес». Надо научить людей открывать бизнес, подсказать, куда идти, как кредиты получать. «Атамекен» в рамках «Бизнес бастау» эту работу проводит, надо поддержать. Потому что объем произведенной продукции в МСБ должен расти. Нужно повышать занятость, надо научить людей, чтобы сами себя обеспечивали всем необходимым. Государство в этом помогает», - отметил президент.

Н.Назарбаев: «Костанайская область должна стать крупнейшим аграрно-промышленным регионом»

По информации акима области Архимеда Мухамбетова, в настоящее время в регионе работают 34 программы, по которым предприниматели могут получать кредиты, расширять и развивать свой бизнес. Архимед Мухамбетов заверил Нурсултана Назарбаева, что в этом вопросе наблюдается активность, особенно в южных районах Костанайской области.