Глава Казахстана выразил соболезнования президенту Узбекистана

В ходе телефонного разговора Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, сообщает пресс-служба Акорды.
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Шавкату Мирзиееву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января 2018 года.
Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
В завершение беседы стороны рассмотрели график предстоящих встреч.