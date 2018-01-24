Глава Казахстана выразил соболезнования президенту Узбекистана

Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?

Цитата дня

Я нисколько не боюсь сланцев, потому что они не решат всех проблем и не закроют всех потребностей мира в энергоресурсах

Александр Новак

Министр энергетики Российской Федерации