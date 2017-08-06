Глава МИД Казахстана принял участие в инаугурации Президента Ирана

В Тегеране состоялась торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента Ирана Хасана Рухани. По поручению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в инаугурации принял участие Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, сообщает пресс-служба МИД РК.

Накануне церемонии состоялась встреча Кайрата Абдрахманова с вновь избранным Президентом Ирана. «Сегодня большой день не только в жизни Ирана, но и всех друзей вашей страны. Для меня большая честь поздравить вас от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. За последние годы вы совместно с Главой Казахстана вывели двусторонние отношения на уровень стратегического сотрудничества», - заявил глава МИД РК.

По словам казахстанского министра, задача внешнеполитических двух стран заключается в максимальном содействии полной реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов Нурсултана Назарбаева в Тегеран и Хасану Рухани в Астану, состоявшихся в течении 2016 года. "Очень важно, - сказал Кайрат Абдрахманов, - качественно осуществить проекты в транзитно-транспортной сфере, в области туризма, сельского хозяйства, горно-добывающей отрасли".

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Министр информировал иранского Президента о подготовке к первому Саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября в Астане, и передал приглашение Президента Казахстана принять участие в этом важном для всего исламского мира мероприятии.

В свою очередь Президент Ирана также с удовлетворением подчеркнул возросшее сотрудничество двух стран. «Между мной и Президентом Нурсултаном Назарбаевым существует личная дружба и полное взаимопонимание. Лидер Казахстана – весьма уважаемая личность в мире, он многое делает для всего региона», - подчеркнул иранский президент. Хасан Рухани приветствовал проведение Саммита ОИС по науке и технологиям в Астане и заверил в намерении Ирана участвовать в этом важном событии. Кроме того, убежден Хасан Рухани необходимо сотрудничать в борьбе с терроризмом, не допустить его распространения вследствие выдавливания террористов с территории Ирака и Сирии.

Президент подчеркнул, что Иран готов тесно взаимодействовать с Казахстаном по всем совместным экономическим проектам, включая операции СВОП по нефти, развитие железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран, налаживание морских грузовых и пассажирских перевозок на Каспии, а также сельское хозяйство. Плодотворно развивается сотрудничество прикаспийских государств в сфере торговли, судоходства, экологии. Осталось совместно урегулировать ряд вопросов, связанных с правовым статусом моря.

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Более подробно вопросы казахстанско-иранского сотрудничества были обсуждены в ходе переговоров Кайрата Абдрахманова с его коллегой – Министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. На текущий момент в совместной разработке находится 21 инвестиционный проект на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Наращиванию сотрудничества в сфере транспорта и логистики будет способствовать скорое открытие Консульства Казахстана в иранском портовом городе Бандар-Аббас на берегу Персидского Залива, о чем уже имеется договоренность двух стран.

Мохаммад Зариф подчеркнул, что для Ирана Казахстан является исключительно важным другом и соседом. Взаимные визиты на уровне президентов в прошлом году значительно продвинули вперед двусторонние отношения. "В Иране с глубоким уважением относятся к Президенту Нурсултану Назарбаеву за его роль в региональных и международных делах. Казахстан сыграл полезную роль в достижении и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, и Иран надеется на продолжение деятельного казахстанского участия в данном вопросе. Иранский министр затронул вопросы обеспечения упрощенного визового режима для предпринимателей, необходимости увеличения туристического обмена, а также налаживания межбанковских связей".

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В ходе переговоров стороны «сверили часы» по различным вопросам международной повестки дня, в том числе подготовке к очередному раунду Астанинского процесса по Сирии, ситуации на Ближнем Востоке, а также инициативы в области межисламского сближения.

В рамках однодневного визита в Тегеран Кайрат Абдрахманов также провел консультации с крупными иранскими бизнесменами, работающими в Казахстане или намеревающимися инвестировать в нашу страну. Министр проинформировал о мерах Правительства Казахстана по усилению экономической дипломатии и привлечению инвесторов в приоритетные сектора экономики. Во время встречи иранскими предпринимателями затронуты актуальные проблемы, которые предстоит решить для наращивания торгово-экономических связей между Казахстаном и Ираном.