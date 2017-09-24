Глава МИД КНДР на выступлении в ООН назвал удар по США «неизбежным»

Ракеты КНДР нацелены на США, их «визит» на территорию страны «неизбежен». Об этом на общеполитический дискуссии Генассамблеи ООН заявил глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Так в Пхеньяне отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне. 17 сентября Трамп в своем Twitter назвал его «человеком-ракетой» (rocket man), а на выступлении в ООН двумя дня позднее президент США заявил, что «человек-ракета участвует в самоубийственной миссии для него и для его народа».



Подобное сравнение Ли Ён Хо назвал «оскорблением высочайшего достоинства моей страны». Трамп своими словами сделал «неизбежным визит наших ракет на материковую территорию США», — заявил глава МИД КНДР (цитата по Associated Press). Ли Ён Хо также парировал слова Трампа о том, что действия лидера КНДР являются самоубийством. «Если в ходе самоубийственной атаки погибнут невинные люди в США, Трамп будет нести за это полную ответственность», — сказал северокорейский дипломат.

Он напомнил, что ядерные силы Северной Кореи почти полностью сформированы. «Благодаря продолжительной и трудной борьбе, теперь мы, наконец, находимся в нескольких шагах от завершения создания ядерных сил стран», — сказал он.



​Кроме того, глава МИД КНДР назвал «жалкой» надежду на то, что «КНДР пошатнется или сменит курс из-за ужесточения санкций». Цель Пхненьяна «баланс сил с США». заключил он.



Выступление Ли Ён Хо произошло через несколько часов после того, как стратегические бомбардировщики США пролетели у морских границ КНДР. Вылетевшие с базы на Гуаме B-1B Lancer и истребители F-15 пролетели у границ КНДР для того, чтобы подчеркнуть то, «насколько серьезно мы воспринимаем [их] безрассудное поведение», говорил представитель Пентагона Дана Уайт.

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Фото: Eduardo Munoz / Reuters