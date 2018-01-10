Глава МИД РК и представитель ВОЗ обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел встречу с новым представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), директором Странового офиса ВОЗ в Казахстане Олегом Честновым, сообщает пресс-служба МИД РК.

Участники встречи обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ВОЗ в контексте реализации госпрограмм, касающихся сферы здравоохранения и качества жизни, и достижения профильныхцелей устойчивого развития ООН.

Собеседниками была отмечена особая важность проведения в октябре 2018 года в Алматы юбилейной конференции ВОЗ, посвященной 40-летию принятия Алматинской декларациио первичной медико-санитарной помощи, ставшей одним из фундаментальных документов всемирной организации. Ожидается, что участники предстоящей конференции примут документ, рассчитанный на достижение новых стратегических целей в области предупреждения и профилактики заболеваний.

Олег Честнов отметил ведущую роль Казахстана в регионе в продвижении принципов организации, а также большой потенциал взаимодействия в такой актуальной сфере, как безопасность пищевых продуктов. В частности, большие надежды возлагаются на председательство Казахстана от европейского региона в комиссии «Кодекс Алиментариус» - органе ООН, призванном разрабатывать международные стандарты по пищевой безопасности.

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