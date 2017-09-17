Глава МИД РК принял делегацию США и Посла Франции

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов встретился с помощником Государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвидом Саттерфилдом, прибывшим в Казахстан для участия в Астанинском процессе по Сирии в качестве наблюдателя, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили развитие событий и пути урегулирования конфликта в Сирии, а также обменялись мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке. Министр проинформировал об усилиях Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по сближению между исламскими государствами, проведенном саммите ОИС по науке и технологиям, укреплению экономических связей в Евразии, а также процессах модернизации внутри Казахстана.

Кайрат Абдрахманов также принял Посла Франции Френсиса Етьена, завершающего дипломатическую миссию в Казахстане. Министр поблагодарил французского дипломата за плодотворную деятельность и от имени Президента Н.А.Назарбаева вручил «Почетную грамоту Республики Казахстан» за заслуги в развитии сотрудничества между Казахстаном и Францией.

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