Глава МИК прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе. По его словам, на этой неделе усилен контроль по всему периметру госграницы РК, передает BNews.kz.

Как сообщается, из-за высказываний президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева СМИ акцентировали внимание на казахстанско-кыргызском участке.

По словам министра, в настоящее время ведется контроль по всему периметру государственной границы РК, а также ведется плановая работа.

«Средствами массовой информации сделан акцент на казахстанско-кыргызском участке из-за высказываний Атамбаева. Насколько мне известно, в связи с президентскими выборами аналогичные меры предприняты и другими сопредельными государствами. Это нормальная практика», - сказал Даурен Абаев.

Он также добавил, что на границе с Кыргызстаном Пограничной службой РК усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров. При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы наложено не было.

По его информации, за последние 3 дня были зафиксированы многочисленные факты нарушения транспортного и таможенного законодательства кыргызскими перевозчиками.

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«Из 447 проверенных транспортных средств выявлено 78 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. Это превышение весогабаритных параметров, осуществление каботажных перевозок, отсутствие казахстанского бланка разрешения и другие. Кроме того, семь пассажирских автобусов помещены на штрафстоянку за отсутствие разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Всего за вышеуказанные нарушения наложены административные штрафы на общую сумму свыше 3 млн тенге», - пояснил министр.

Он добавил, что с момента усиления фитосанитарного контроля выявлено 5 фактов нарушений. Было возвращено продукции весом 25 тонн и наложено штрафа на сумму 68 тыс тенге.

Глава ведомства отметил, что о ситуации на границе Правительство РК будет регулярно информировать граждан страны.

Пограничная служба Кыргызстана с 10 октября 2017 года с 20:00 часов в период подготовки и проведения выборов президента республики перешла на усиленный режим контроля пропуска транспортных средств и граждан Казахстана на границе.

Как сообщалось ранее, с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля.

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Пограничная служба КНБ РК заявила, что проводит плановую операцию по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке. Запретов на пересечение границы не накладывалось, однако был усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.

Еще через день КНБ РК сообщил, что принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов с учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков.

Погранслужба РК выявила факты с признаками экономической контрабанды, нарушения миграционного законодательства и пограничного режима, а также была пресечена попытка провоза боеприпасов.

Стоит отметить, директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев считает, что истинной причиной проведения таких «малоприятных операций» является борьба с «серыми схемами» завоза товаров по заниженной стоимости из Китая в Кыргызстан, с последующим реэкспортом в РК и РФ.