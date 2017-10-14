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Глава МИК прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе

14.10.2017 16:18   1471   3

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе. По его словам, на этой неделе усилен контроль по всему периметру госграницы РК, передает BNews.kz.

Как сообщается, из-за высказываний президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева СМИ акцентировали внимание на казахстанско-кыргызском участке.

По словам министра, в настоящее время ведется контроль по всему периметру государственной границы РК, а также ведется плановая работа.

«Средствами массовой информации сделан акцент на казахстанско-кыргызском участке из-за высказываний Атамбаева. Насколько мне известно, в связи с президентскими выборами аналогичные меры предприняты и другими сопредельными государствами. Это нормальная практика», - сказал Даурен Абаев.

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Он также добавил, что на границе с Кыргызстаном Пограничной службой РК усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров. При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы наложено не было.

По его информации, за последние 3 дня были зафиксированы многочисленные факты нарушения транспортного и таможенного законодательства кыргызскими перевозчиками.

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«Из 447 проверенных транспортных средств выявлено 78 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. Это превышение весогабаритных параметров, осуществление каботажных перевозок, отсутствие казахстанского бланка разрешения и другие. Кроме того, семь пассажирских автобусов помещены на штрафстоянку за отсутствие разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Всего за вышеуказанные нарушения наложены административные штрафы на общую сумму свыше 3 млн тенге», - пояснил министр.

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Он добавил, что с момента усиления фитосанитарного контроля выявлено 5 фактов нарушений. Было возвращено продукции весом 25 тонн и наложено штрафа на сумму 68 тыс тенге.

Глава ведомства отметил, что о ситуации на границе Правительство РК будет регулярно информировать граждан страны.

Пограничная служба Кыргызстана с 10 октября 2017 года с 20:00 часов в период подготовки и проведения выборов президента республики перешла на усиленный режим контроля пропуска транспортных средств и граждан Казахстана на границе.

Как сообщалось ранее, с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля.

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Пограничная служба КНБ РК заявила, что проводит плановую операцию по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке. Запретов на пересечение границы не накладывалось, однако был усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу.

Еще через день КНБ РК сообщил, что принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов с учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков.

Погранслужба РК выявила факты с признаками экономической контрабанды, нарушения миграционного законодательства и пограничного режима, а также была пресечена попытка провоза боеприпасов.

Стоит отметить, директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев считает, что истинной причиной проведения таких «малоприятных операций» является борьба с «серыми схемами» завоза товаров по заниженной стоимости из Китая в Кыргызстан, с последующим реэкспортом в РК и РФ. 

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Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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