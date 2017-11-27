Глава МНЭ: Стратегический план 2025 года приведет к качественному изменению экономики

Стратегический план развития Казахстана до 2025 года должен помочь качественному изменению экономики страны. Об этом сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе экспертного обсуждения документа.

«Стратегический план развития до 2025 года приходит на смену Плану развития до 2020 года, так как его основные задачи были достигнуты», - отметил глава МНЭ, презентуя новый документ.

Он подчеркнул, что в качестве главной цели до 2025 года было обозначено достижение качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР.

По словам спикера, вся работа по написанию проекта плана велась на протяжении 2017 года с участием экспертного сообщества.

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии подготовки этого документа. Государством расставляются различные приоритеты на том или ином временном отрезке нашего развития. Такой приоритет был поставлен в Плане нации и, очевидно, Стратегический план-2025 является одним из инструментов реализации Плана нации и Стратегии-2050. Для достижения новой модели экономического роста мы решили сосредоточиться на 7 ключевых реформах и продолжении реализации 7 системных политик», - цитирует МИА «Казинформ» Тимура Сулейменова.

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Новый документ подразумевает реализацию 7 реформ, направленных на развитие человеческого капитала, увеличение производительности существующих отраслей экономики, снижение роли государства в экономике и барьеров для ведения бизнеса, создание благоприятного инвестиционного и делового климата, увеличение ВВП страны за счет экономического роста регионов, становление единой нации сильных и ответственных людей, а также повышение роли центральных государственных и местных исполнительных органов как инициаторов и проводников изменений в стране.

Тимур Сулейменов уверен, что реализация Стратегического плана должна помочь качественному изменению экономики страны.

«Мы должны ориентироваться на новое качество экономики, не только на расширение добычи природных ресурсов или расширение производства тех или иных товаров, но и на качество, потому что экспорт - один из ключевых драйверов новой модели, которую мы предлагаем», - заключил министр.