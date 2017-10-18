Валюта нал
USD 334.30 335.00
RUB 5.82 5.85
EUR 395.00 396.10
Валюта бирж
USD/KZT
334.11
-0.002%
EUR/KZT
394.65
-0.007%
RUB/KZT
5.81
+0.000%
EUR/USD
394.65
-0.007%
EUR/CHF
394.65
-0.007%
EUR/JPY
394.65
-0.007%
GBP/USD
439.59
-0.001%
USD/CHF
334.11
-0.002%
USD/JPY
334.11
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.11 394.65 5.81
-0.002% -0.007% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
57.4
+0.003%
Нефть WTI
51.51
+0.004%
Золото
1285.1
-0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1019
-0.008%
Жилье Астана
927
-0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.4 51.51 1285.1
+0.003% +0.004% -0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Глава МОН РК объяснил причину дефицита мест в казахстанских школах

18.10.2017 15:34   2448   1

О мерах по решению проблемы дефицита ученических мест в казахстанских школах рассказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Как сообщил депутат Мажилиса Валихан Кайназаров, в проекте бюджета на 2018 год на строительство школ предусмотрено почти 40 млрд тенге, хотя бюджетная заявка была на 66 млрд тенге.

«Здесь заявка была удовлетворена не полностью. При этом новые школы будут построены в Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской областях, где потребность в школах значительно меньше, чем в густонаселенных регионах - ЮКО, Актюбинской, Алматы, Астана», - обратился к Ерлану Сагадиеву депутат.

Глава МОН РК, в свою очередь отметил, что Правительством рассматривается несколько вариантов решения проблемы.

«Первое - это дефицит ученических мест, которые у нас выходят из национальной образовательной базы данных. Эта база работает, и мы можем определить, сколько и по какой области у нас будет недостача ученических мест. Второе - у нас есть программа по ликвидации аварийных школ, это тоже учитывается. Третий фактор - это ликвидация трехсменных школ. Четвертое - это документы, которые сдает та или иная область на строительство школ», - цитирует МИА «Казинформ Ерлана Сагадиева.

Программу «Рухани жаңғыру» презентовали в штаб-квартире ЮНЕСКО...
В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО была презентована программа президента РК Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного со...

Китай перевез через территорию Казахстана 100 тысяч контейнеров

Министр отметил, что в 2017 году «строятся или уже построены 112 школ».

По его данным, это рекордное количество школ, которые Казахстан строит единовременно.

«Тем не менее, дефицит ученических мест сохраняется, и мы думаем, что дальше будет сохраняться. Потому что мы столкнулись с таким фактором, как перенаселение в крупные города. Одна из задач стоит в том, чтобы к строительству школ привлечь частный сектор», отметил глава ведомства.

По его словам, опыт в этом направлении будет позаимствован из практики увеличения мест в детсадах страны.

«У нас очень хороший опыт есть в детских садах. За прошлый год мы увеличили количество посадочных мест на 12%, и 82% были построены за счет частного сектора. Программа по душевому финансированию, начиная с Астаны, потом Алматы, Шымкент, у нас эту проблему решит», - заключил глава МОН РК.

18 октября 16:57
Бэтти
Причину то не объяснил. Здесь речь идет о мерах . Как всегда заголовок не соответствует содержанию ((
Ответить
Высказать свое мнение
Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    0

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    3

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    1

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    1

  • 5. Мне все равно
    1

Цифра дня
138,59
млрд тенге
вложил ЕНПФ в банки Франции, Голландии и Канады
Цитата дня
Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное