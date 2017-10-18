Глава МОН РК объяснил причину дефицита мест в казахстанских школах

О мерах по решению проблемы дефицита ученических мест в казахстанских школах рассказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Как сообщил депутат Мажилиса Валихан Кайназаров, в проекте бюджета на 2018 год на строительство школ предусмотрено почти 40 млрд тенге, хотя бюджетная заявка была на 66 млрд тенге.

«Здесь заявка была удовлетворена не полностью. При этом новые школы будут построены в Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской областях, где потребность в школах значительно меньше, чем в густонаселенных регионах - ЮКО, Актюбинской, Алматы, Астана», - обратился к Ерлану Сагадиеву депутат.

Глава МОН РК, в свою очередь отметил, что Правительством рассматривается несколько вариантов решения проблемы.

«Первое - это дефицит ученических мест, которые у нас выходят из национальной образовательной базы данных. Эта база работает, и мы можем определить, сколько и по какой области у нас будет недостача ученических мест. Второе - у нас есть программа по ликвидации аварийных школ, это тоже учитывается. Третий фактор - это ликвидация трехсменных школ. Четвертое - это документы, которые сдает та или иная область на строительство школ», - цитирует МИА «Казинформ Ерлана Сагадиева.

Китай перевез через территорию Казахстана 100 тысяч контейнеров

Министр отметил, что в 2017 году «строятся или уже построены 112 школ».

По его данным, это рекордное количество школ, которые Казахстан строит единовременно.

«Тем не менее, дефицит ученических мест сохраняется, и мы думаем, что дальше будет сохраняться. Потому что мы столкнулись с таким фактором, как перенаселение в крупные города. Одна из задач стоит в том, чтобы к строительству школ привлечь частный сектор», отметил глава ведомства.

По его словам, опыт в этом направлении будет позаимствован из практики увеличения мест в детсадах страны.

«У нас очень хороший опыт есть в детских садах. За прошлый год мы увеличили количество посадочных мест на 12%, и 82% были построены за счет частного сектора. Программа по душевому финансированию, начиная с Астаны, потом Алматы, Шымкент, у нас эту проблему решит», - заключил глава МОН РК.