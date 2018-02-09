Глава РК объяснил назначение руководителей в Генпрокуратуре и Верховном суде

Нурсултан Назарбаев объяснил назначение руководителей в Генпрокуратуре и Верховном суде сегодня в ходе расширенного заседания Правительства РК.

Он предупредил Генерального прокурора, председателей Верховного суда и Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции об ответственности за антикоррупционную работу.

«Главной задачей в борьбе с коррупцией должно стать принятие системных, превентивных мер. Важно внедрить в сознание граждан «нулевую нетерпимость» к коррупционным проявлениям. Мы изучали опыт Сингапура, Лондона, которые эффективно борются. Поэтому назначены новые руководители Верховного суда, Генпрокуратуры, Агентства по госслужбе и противодействию коррупции и поставлены конкретные задачи. Каждый из вас персонально отвечает за реализацию нашей антикоррупционной политики, несут ответственность. От этого будет зависеть оценка вашей работы», - цитирует МИА «Казинформ» президента.

Ранее он поручил снизить избыточную репрессивность уголовного процесса в стране. Президент отметил, что обеспечение верховенства закона и борьба с коррупцией не снимаются с повестки дня. В этом направлении, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, сделано не мало.

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Фото: Pia.ru