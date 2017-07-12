Главы Казахстана и Германии обсудили ситуацию в Сирии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили ситуацию Сирии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Астану с официальным визитом.

"Во время беседы мы подробно говорили, что надеемся на то, чтобы только что достигнутая договоренность между президентом Путиным и президентом Трампом о местном ограниченном перемирии может стать началом того, чтобы урегулировать этот конфликт и найти по нему решение", — сказал Штайнмайер в ходе совместного с Назарбаевым заявления для прессы.

Договоренность о прекращении огня на юго-западе Сирии была достигнута в ходе встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Гамбурге.

Президент Германии отметил, что уважает внешнеполитическую роль, которую играет в регионе Казахстан.

"Казахстан является якорем стабильности в регионе. Мы знаем, что Казахстан является независимым и уверенным в себе государством", — отметил он. Согласно договоренности РФ и США перемирие в провинциях Аль-Кунейтра, Деръа и Ас-Сувейда вступит в действие с 9 июля 2017 года.

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