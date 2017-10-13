Главы Казахстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран проходила в Сочи в Государственной резиденции «Бочаров ручей», передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи президентами были актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспектива их дальнейшего развития.

Глава Казахстана отметил, что установленные дипломатические отношения между Казахстаном и Россией длятся уже 25 лет.

«В объеме товарооборота Россия занимает лидирующую позицию. В этом году на треть выросла взаимная торговля. По всем направлениям создаются новые совместные предприятия», - сказал президент РК, отметив также эффективность сотрудничества в плоскости ЕАЭС.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность стратегического партнерства между странами.

«Казахстан будет самым надежным и близким партнером России. Кроме этого, стоит отметить развитие нашего партнерства по Байконуру», - отметил глава Казахстана.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул значимость и продуктивность проведения подобных встреч в двустороннем формате, являющихся ключевым фактором развития и укрепления межгосударственных связей.

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