Главы Казахстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух стран проходила в Сочи в Государственной резиденции «Бочаров ручей», передает МИА «Казинформ».
В ходе встречи президентами были актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспектива их дальнейшего развития.
Глава Казахстана отметил, что установленные дипломатические отношения между Казахстаном и Россией длятся уже 25 лет.
«В объеме товарооборота Россия занимает лидирующую позицию. В этом году на треть выросла взаимная торговля. По всем направлениям создаются новые совместные предприятия», - сказал президент РК, отметив также эффективность сотрудничества в плоскости ЕАЭС.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность стратегического партнерства между странами.
«Казахстан будет самым надежным и близким партнером России. Кроме этого, стоит отметить развитие нашего партнерства по Байконуру», - отметил глава Казахстана.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул значимость и продуктивность проведения подобных встреч в двустороннем формате, являющихся ключевым фактором развития и укрепления межгосударственных связей.
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