Главы Казахстана и России провели телефонный разговор

В ходе беседы главы государств обсудили итоги очередного раунда международной встречи по Сирии, состоявшегося 30-31 октября текущего года в Астане.
Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса для полномасштабного урегулирования ситуации в Сирии.
Президенты также рассмотрели ход подготовки к XIV Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится 9 ноября в Челябинске.
Кроме этого, лидеры двух стран уделили внимание наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня.