Главы стран ЦА решили расширить номенклатуру товаров взаимной торговли

Главы стран ЦА подробно обсудили эффективность взаимных импортно-экспортных операций и приняли решение расширить номенклатуру товаров взаимной торговли, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе консультативной встречи.

«Мы рассмотрели расширение номенклатуры товаров взаимной торговли между странами. Промышленные мощности стран могут взаимно дополнять друг друга и повысить эффективность взаимной торговли, снижая издержки», - сказал глава РК, зачитывая совместное заявление глав стран Центральной Азии.

«Статистика говорит о том, что, например, мы - Казахстан - откуда-то завозим товары, которые у них (стран ЦА - ИФ-К) есть. Они завозят, допустим, металл для того, чтобы строить ту же ГРЭС в Таджикистане. Вон у нас карагандинский металлургический комбинат производит сколько угодно арматуры, а Карагандинский меткомбинат это возят в Европу. Мы когда сопоставили, посмотрели, столько можно. Даже овощи, фрукты, уже сейчас созрели, гранаты в Узбекистане, Таджикистане, а мы все равно клубнику возим из Израиля, видите ли. Это непростой вопрос нам переломить чиновников, которые сели на этой торговле, и им выгодно возить оттуда с известными своими друзьями, общаться и что-то получать, чем рядом получать», - подчеркнул казахстанский лидер.

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«Это большой вопрос, мы об этом говорили. Поэтому экспортно- импортные операции между нашими государствами мы обсудили очень подробно», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН